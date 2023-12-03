顧客深夜被銷售員狂罵5分鐘　上網欲公審　網民知內情罵她不知錯

業務隨時都要接客人電話？有名網民在凌晨12點29分向旅行社業者詢問日本的機票，沒想到卻被「機會教育」長達5分鐘，對方狂罵「你不睡覺，別人也要跟着不用睡覺嗎？」事主連連道歉，深感委屈。



雖說這位銷售員是有點兇，但午夜才去打擾人也是說不過吧！（按圖了解）

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有名網民在「匿名公社」發文，她表示自己在凌晨12點29分向旅行社詢問機票，業者直接爆氣「不會有，幾點了？有沒有禮貌？」直批事主沒有家教，還疑似因為這通LINE訊息，這名業者的小孩半夜被吵醒。

業者質問妳懂不懂將心比心，「還是覺得隨便怎麼樣都可以？」罵得越來越起勁，讓事主連7次不斷道歉，最後這名業者還撂狠話，「再一次，我絕對直接讓大家知道」，甚至教學LINE如何開啟「無聲方式傳訊息」。

旅行業者最後還語重心長說，「30歲了，若妳真的有考慮到他人，就該學好，不然就不要半夜擾人，這是很簡單的兩個邏輯，感恩體諒」。

貼文曝光後，有部分網民不挺事主：

．「00:29傳訊息騷擾別人被罵剛好」

．「看來你沒有意識到自己真的有做錯了，還想討拍…」

．「通常9點過後，我就不會私訊別人了⋯⋯」。



另一派網民則說：

．「不缺業績的旅行社！超派」

．「他都知道有無聲訊息了！不知道可以設勿擾嗎？真是糟糕的業者」

．「對方這種態度直接封鎖就好了」



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