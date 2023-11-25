員工返工「睇鹹網」被發現　公司超狠舉動令事主直接社會性死亡

上班時間有些事不能做！有網民分享，某公司職員因為上班看色情影片，竟連同姓名、部門被當眾公告，要求不要用公司電腦做亂來的事，讓看到的人笑翻。不過，事件曝光後掀起兩極討論，有人認為公司太不尊重隱私，也有上班族直說，「腦袋不知道在想甚麼」。



「用公司電腦看A片被抓到 , 被公告的八卦」？一名網友在「PTT」發文分享，朋友剛才傳了一張截圖，大意是MIS要求公司同仁，不要用公司的電腦做亂來的事情，如用盜版軟件、瀏覽奇怪的網站等，隨後附上一個列表。

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事主一看，前面幾個人還好 , 都是一些線上看劇的網址，最好笑是裏面有一個人的瀏覽網址是「隔壁獨居太太的誘惑」，還附上員工的姓名、部門，大家看到都在笑。他也坦言，其實不太懂，怎麼會用公司的電腦看片，「有更扯的八卦嗎？」

不過文章曝光後，多數網民認為公司此舉侵犯隱私：

．「會監視員工電腦的公司不要去」

．「侵害隱私當有趣」

．「我決定哪天要監控我就離職，這種很不尊重跟信任人」



另一派則直言：

．「用公司電腦上不該去的地方, 被解僱也沒話說」

．「公司電腦有監控沒甚麼好奇怪的吧」

．「用公司網絡連都會有紀錄，這樣算監視？」

．「中了綁票病毒看你怎麼賠」

．「敢用公司的筆電做其他私事，真的是腦袋不知道在想甚麼」



其他人也點出問題所在：

．「有監控ok啊，私下寄信警告就可以了吧，公告是怎樣？」

．「監控、提告沒問題，但公告會有問題」

．「我也覺得公告，然後資料都出來，不太妙」

．「好狠，直接讓人社死」



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