員工返工「睇鹹網」被發現 公司超狠舉動令事主直接社會性死亡
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
上班時間有些事不能做！有網民分享，某公司職員因為上班看色情影片，竟連同姓名、部門被當眾公告，要求不要用公司電腦做亂來的事，讓看到的人笑翻。不過，事件曝光後掀起兩極討論，有人認為公司太不尊重隱私，也有上班族直說，「腦袋不知道在想甚麼」。
「用公司電腦看A片被抓到 , 被公告的八卦」？一名網友在「PTT」發文分享，朋友剛才傳了一張截圖，大意是MIS要求公司同仁，不要用公司的電腦做亂來的事情，如用盜版軟件、瀏覽奇怪的網站等，隨後附上一個列表。
相關文章：公司嚴規去廁所要填登記表？ 被指似監獄有網民任職公司更誇張！
+9
事主一看，前面幾個人還好 , 都是一些線上看劇的網址，最好笑是裏面有一個人的瀏覽網址是「隔壁獨居太太的誘惑」，還附上員工的姓名、部門，大家看到都在笑。他也坦言，其實不太懂，怎麼會用公司的電腦看片，「有更扯的八卦嗎？」
不過文章曝光後，多數網民認為公司此舉侵犯隱私：
．「會監視員工電腦的公司不要去」
．「侵害隱私當有趣」
．「我決定哪天要監控我就離職，這種很不尊重跟信任人」
另一派則直言：
．「用公司電腦上不該去的地方, 被解僱也沒話說」
．「公司電腦有監控沒甚麼好奇怪的吧」
．「用公司網絡連都會有紀錄，這樣算監視？」
．「中了綁票病毒看你怎麼賠」
．「敢用公司的筆電做其他私事，真的是腦袋不知道在想甚麼」
其他人也點出問題所在：
．「有監控ok啊，私下寄信警告就可以了吧，公告是怎樣？」
．「監控、提告沒問題，但公告會有問題」
．「我也覺得公告，然後資料都出來，不太妙」
．「好狠，直接讓人社死」
【延伸閱讀，更多職場奇人奇事】
下班後也要開啟定位app？ 老闆稱不從會扣獎金員工憂私隱被侵犯
+7
+4
同事工作懶散 責罵只會有反效果！掌握人性 這樣「讚」他才有用同事返工心態、目標皆不同 怎讓團隊上下一心？要做的非紆尊降貴同事意見多多如脫韁野馬？一方法不傷感情 他又樂意「聽你支笛」討論人工為何是職場大忌？網民圍爐分享經歷 猜忌、仇恨樣樣都有最落力、表現最佳人工卻亦全公司最少 打工仔嘆自己「是個笑話」
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】