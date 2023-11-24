轉工｜38歲打工仔初報到　哀嘆同事全比他年輕　質疑自己價值是零

轉換跑道或換工作，需要在新公司和新同事好好相處打好關係及適應新環境。一名網友今年38歲，因與原公司資深同事不愉快，高層主管體諒他，以解僱的方式讓他另謀高就，他到了新公司在新人訓練時卻突然悲從中來，同期除了一位30歲的新人以外，其他人都30歲以下，令他不禁覺得無地自容，「10幾年的職場生活都白活了」。



一名網友在Dcard「工作版」發文，他38歲，最近到新公司報到，在前公司待了11年後跟資深同事相處得不太愉快，對方尖酸刻薄、講一兩句就大小聲、小動作還一堆，主管也視而不見還相當信任，其他平時來往還不錯的同事見情勢不對也開始落井下石，後來他跟高層主管報告，對方體諒他提出資遣的方式讓他另謀高就，他表示自己只想按表操課，安分守己到退休，「但太老實就是會被弄」。

面對新環境，有着衝擊也難所避免：（按圖了解）

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新公司離家非常近，事主近日報到時心裏總是有種悲哀的感覺，他在新人訓練時忽然悲從中來，「自己到底為甚麼活成這樣」，同期除了一位30歲的同事外，其他都是30歲以下，看他們上新人訓練有說有笑，對生活抱有希望，突然覺得無地自容，「十幾年的職場生活都白活了，38歲又回到起點，起點卻已經一堆小我一輪以上的年輕人」，感覺像大人在跟小孩賽跑一樣，輸了不中用，贏了又毫無價值，「好累喔…為甚麼大家看起來都活得好快樂好有價值的感覺」。

網民紛紛鼓勵事主：

．「工作不分貴賤，大家都是工作討生活，沒什麼丟不丟臉的，我47了也開始想找新出路了，會更好的」

．「雖然我還沒30歲，但想想一家公司待到退休的日子很可怕的！恭喜你有機會去其他公司看看唷～」

．「沒事啦，老鳥和菜鳥、高管和底層，誰不是因為貧窮而相聚～」

．「沒事啦，反正社會現實就是，你再過個兩個月就習慣了... 」

．「不要看輕你自己哦 人有無限的可能～會越來越好的！」

．「我前同事36了，最近也換工作，但完全沒有適應不良，我26，她看起來比我更像一個26歲的人，每天超有活力，我跟個活死人差不多」



有網民則認同事主：

．「我過了40歲還換新單位，帶我的輔導員整個小我12歲，我還是虛心求教，帶着感恩的心上班，一切都是自己的心態問題而已」

．「年齡怎麼了，過年了就長一歲了啊～年資也是過年就有了，重要的是實力吧？」

．「很能理解，我也是這樣，比我大的沒幾個，新工作也是什麼都不會，每天也是很精神內耗，也覺得活的好累」

．「中年新人不容易，我懂那種午夜夢迴，想起之前在前公司的點滴，但那些真的就是過去了，往前走吧」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】