搵工｜老闆要求別取錄表現好的人　HR一聽原因　嬲到無名火起

企業徵才，大多會選擇優秀人才。不過，一名人資妹子早前發文指出，應徵者面試流程結束後，老闆卻向她要求，「不要選面試表現好的人」，老闆向她說明用意後，讓妹子感到傻眼且想翻桌，在心中暗譙「甚麼破理論」。貼文引發討論。



事主早前在Dcard表示，她目前任職於中部一間中小型公司的人資部門，她也想盡職責，為公司找到適合人選，在應徵者面試完後，事主將她覺得面試表現良好的按流程遞上去，豈料老闆卻回說，「以後面不要選面試表現好的人」。

事主對於老闆的回應有些不解，老闆進一步解釋，「太優秀的人會騎驢找馬，做不久」。事主對此怒批，「這甚麼破理論，所以你認為你的公司是驢」？事主更想到，那當時她順利錄取，「是我不夠優秀喔？差點翻桌」。

貼文引起熱議，不少網友留言：

．「要奴，不是要英雄」

．「我覺得這個老闆的思維不錯，不像有的老闆對員工要求很高，結果薪水數字像是打發乞丐」

．「你要的是人力還是人才？看來你們老闆要的是人力」

．「代表老闆自己也知道公司條件怎麼樣，請不起太優秀的人」



也有網友向事主留言表示：

．「我相信你老闆是真的經歷過優秀人才待不久，才這麼說的，自知自己的公司是驢很正確啊，就真的是小公司，當老闆的，當然該客觀審視現實，而不是自信心爆棚。別懷疑，你真的不夠優秀」



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