不需自己努力 只要你差過我？處身這世代 當個井底之蛙也許更好
撰文：半宅職薯
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我們常批評别人是井底之蛙，但在資訊爆炸性流通的今天，見識越多反而令人越痛苦。今天半宅職薯就和大家討論「井底之蛙的快樂」。
另一角度看井底之蛙的故事
從前有一隻井底之蛙，覺得自己就是地球的皇帝，世上最幸福的蛙。有一天來了一隻多事的大鳥，硬要說服井底蛙世界有多麼大。大鳥帶井底蛙飛上高空，看這廣闊的世界。井底之蛙嚇得失魂落魄，張口大叫，然後跌死了。
本來井底之蛙可以快快樂樂過一生的，現在就要被這大鳥害死，還要在自覺渺小之中死去，你說是不是很不值？
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資訊爆炸令人自覺渺小
在三十年前互聯網未普及的年代，大部分打工仔都生活得很開心的：身邊的同事職級差不多，收入無大分別，生活也是同一方式，沒有甚麼比較，沒有甚麼反差，大家都覺得自己很幸福。
然而，在今天的互聯網討論區，卻宣揚新畢業生月入五萬元的標準。當年遠在天邊，遙不可及的精英分子生活質素，竟然在互聯網上在一眾普通人面前呈現。那種強烈反差，那種輸在起跑線的失落，令人充滿無力感。
原來世界是這麼不公平
於是，普通人會覺得世界很不公平。而「公平」的演繹也相當特別：你有，我無，就是世界不公平；我有，你無，就是我的奮鬥成果。
然後，社會慢慢地產出另一種價值觀：我不需要努力工作然後過得好過你，卻只需要你差過我。說得粗鄙一點，就是見人仆倒在街上最開心。
井底之蛙的快樂
如果可以選擇，也許有很多人寧願做一隻快樂的井底之蛙，也不願做一個知道宇宙浩瀚的知識分子。
沒有比較，便沒有傷害。現在你被知識傷害了，誰人來為你包紮？
結語
說到最後，我想再告訴你世界是不公平的。正在讀這篇文章的你，有智慧點擊讀這篇文章，對於其他普通的人來說，確實也很不公平。
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