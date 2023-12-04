慶祝聖誕豈只交換禮物！調查：3成半人被誘惑差點「偷食」同事

許多公司在聖誕節到來時，都會特別舉辦交換禮物的派對，好讓同事們之間的感情能夠更加緊密。不過，美國就有一份調查發現，竟有17%的上班族曾在聖誕派對中與同事出軌，甚至還有35%的人「差點」禁不起誘惑、背叛另一半。



根據《紐約郵報》報道，搜索引擎「Spokeo」曾在2022年進行了一份調查，他們訪問了1158名美國成人後發現，有35%的受訪者曾在公司內部的聖誕派對中，「差一點」被同事誘惑、做出背叛另一半的事情。另外，還有17%的受訪者大方坦承，曾在聖誕派對中出軌。

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對此，紐約翠貝卡治療中心（Tribeca Therapy）心理治療師倫德奎斯特（Matt Lundquist）分析，絕大多數的上班族待在公司的時間，其實都比與配偶待在家的時間長，加上辦公室內又不乏各式各樣的親密接觸、緊張情愫，故他對此調查結果並不意外。

來自曼哈頓的心理治療師柯佩爾（Lesley Koeppel）也補充，出軌、偷吃產生的禁忌感，容易在職場中獲得增強，甚至有些人會着迷於「差點被抓包」的興奮感。另外，柯佩爾也解釋，許多人會在聖誕派對的「假期」中飲用大量酒精飲料，讓他們變得更加放縱，決定積極地向潛在的「心上人」出擊。

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