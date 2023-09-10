HR聘文書助理　嘆總是「找不到正常人」！網民這次站在公司一方

根據台灣人力銀行統計2021年大學新鮮人平均起薪為31K（台幣，下同，台幣31k約港幣7,700元），有一名女網民表示自己公司開了40K的薪水要請文職助理，卻招募不到正常人。工作時不但對上級不禮貌，對工作內容還很愛討價還價清楚劃分，甚麼是職務內外的工作，讓她氣得直呼「真的讓我大開眼界」。



有時不是奴性不奴性的問題，事事太計較，反而會變得難相處！（按圖了解）

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事主在社群平台Dcard上表示，她的公司日前再招募秘書（文職助理），月薪開在40至42K、月休8天，工作內容包含「客戶服務、客訴處理、文件處理、上司交辦事項」。整體看來就是很常見的行政工作內容，事主寫到「40K以文職秘書、助理來看，已經不算低薪了吧，但是請來的人對上級不禮貌，對工作內容討價還價，真的讓我大開眼界！」

事主無奈嘆，明明在工作的職責上就有寫，除了本身的職務，還要處理上司交辦的事情，怎料對方很愛斤斤計較，寧可花時間在爭辯某件是算不算職務內的工作，也不願意把心力放在完成工作上。雖然說這個人最後是被換掉了，但是後面面試進來的人，抱持這樣態度的新人大有人在。

事主指出，雖然常聽聞這兩年因為疫情，找不到工作的人很多，但這兩年來面試的許多人卻都怪的，讓她氣憤直呼「為甚麼面試不到態度正常禮貌的求職者」、「就我的經驗來看，根本已經不是薪水問題，而是台灣生育率低，高階人才流失嚴重，導致以前中階人才往高階去，低階的人才往上走，而低階的人之所以低階，就是因為他們工作態度有問題。」

事主最後還提到「有時候並不是我們是衰上司或是我們奴，而是有些上司交辦的事項，學會了就是你的，你學會了，可能就是未來比同事升遷快的原因」，並寫到「我覺得應該是要分辨，給你的任務究竟是單純推無聊工作給你，還是你學會了對自己有益處，而不是只知道爭，那種感覺給人很不舒服」。

貼文一出後立刻引來網民留言，有人覺得是公司面試人才、福利條件的問題：

．「如果每次都招到這種的，要先檢討自己找人面試的能力吧，怎麼會開地圖砲檢討所有求職者」

．「這種事是相對的，員工沒本事找更好的，公司也沒本事開更高，活該配在一起，然後互相抱怨」

．「我覺得有時候，是HR不會找人，以前待一家公司，HR簡直怪人開發機，面試官也是不懂操作的人，就連續找了好多個都很怪的人來」



也有許多人表示認同：

．「真的，現在的風向好像對工作認真負責變成就是奴，然後瘋狂嫌自己低薪」

．「看了這篇好舒爽喔，的確不可否認有慣老闆爛上司，但在職場待了好幾年、看了不少新人的我來說，近年魔幻態度的新人真的越來越多」

．「真的一堆人沒能力，又怨天尤人」

．「看了這篇好舒爽喔！的確不可否認有慣老闆爛上司，但對在職場待了好幾年、看了不少新人的我們來說，同樣職缺、同樣年齡、薪資也有跟着時代市場調整的條件下，魔幻態度的新人真的越來越多。」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：月薪40K徵文書助理竟「找不到正常人」！她曝光年輕人奇葩行為，直呼：讓我大開眼界】