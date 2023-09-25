入職不足一個月群組內高調辭職！卻因不懂法例　霸氣盡失返回公司

職場上許多眉角要注意，尤其初來乍到新人更要小心踩雷。



一名女網民發文表示，自己是剛畢業的新人，首份工作在服務業，因種種原因，做不到一個月就決定離職，但她直接在公司LINE群組公開表明想辭職，也震驚不少網友。

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事主早前在Dcard發文指出，因為工作環境不安全，像是在倉庫搬東西被高處箱子砸到頭、劃傷手，加上薪水不到28K（台幣，下同），還有上司喜歡在背後講壞話等因素，心累想離職。於是她早上6點多直接在公司群組以「想讀研究所」為由表明辭職意願，認為反正要離開，不如公開告知同事，讓大家心裏有準備。

因為是第一次離職，事主總覺得沉不住氣，「不知道公司會不會給我9月的薪水與同意我秒離這個行為，覺得好慌」，後來上司也回覆她，離職要7天前告知，所以她當天還是要去上班。事主也詢問眾網民，「我不太懂相關規定，這7天還算薪水嗎？我可以請假嗎？我是做服務業的勞工，應該是沒有甚麼交接問題」。

不少網民震驚表示：

．「直接在群組說是甚麼概念，我要離職都不敢大聲讓大家知道耶，而且搞不好還有別的部門的在裏面」

．「不是，妳要離職了，都不先查一下資料保護自己的權益的嗎？直接在群組說，妳不覺得尷尬嗎？這給人的感覺不太好喔，如果今天是在業界，對於比較小心眼的上司來說，妳已經得罪人了」



也有職場前輩提醒，辭職當面講比較有誠意，但其實用LINE講也沒關係，可以留下證明。再來，在台灣工作未滿3個月不需要告知期，事主不要被上司騙了，真的不放心可以撥打勞工局，但想離開最好還是提前跟上司說，算是做人的禮儀。最後，上班幾天就拿幾天的薪水，這是勞工的權益。

根據台灣《勞基法》規定：未做滿3個月，離職不需預吿。待3個月未滿1年，需要10天前預告。工作滿1年、不到3年，需要在20天之前預告。工作滿3年以上，就要於30天之前預告。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】