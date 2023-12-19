聖誕禮物趕不及送遞　上司改送獎券補償　員工竟接二連三贏獎金

最棒的聖誕禮物！美國肯塔基州一名主管近日下訂聖誕禮贈送員工，但因為物流配送出狀況無法準時送達，只好改送員工刮刮樂，結果員工接二連三中獎，再用中獎的錢繼續去買刮刮樂，意外贏得5萬美元（約港幣39萬元）。



《紐約郵報》報道指出，一間醫療健康中心環境服務公司的輪班主管柯爾特（Sheila Colter），為了即將到來的節慶派對，在網絡上訂了聖誕禮物要給員工們，但物流無法及時送達，於是就轉買刮刮樂。

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柯爾特表示，她一開始只花費30美元（約港幣234元）買相對較便宜的刮刮樂給員工，但其中一位刮開後中了50美元（約港幣390元），趁着手氣正熱，她們再度買又中了100美元（約港幣780元），後來接着買竟贏得5萬美元，連續三次中獎。

肯塔基彩券公司指出，扣稅後柯爾特和其員工總共獲得35,750美元（約港幣28萬元），總共21人可以平分該筆獎金，每個人約可拿到1,702美元（約港幣1萬3千元），柯爾特說她打算利用分得的獎金進行節慶大採購。

其中一名員工則感性地說道「我永遠不會忘記這一刻」，這筆錢對她來說是很大的助益，她要用來為罹癌的母親付醫藥費。

至於柯爾特前往購買刮刮樂的該經銷商，也可從肯塔基彩券公司得到500美元的獎金（約港幣3千9百元）。

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