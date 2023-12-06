同事帶頭對抗上司未必最易被炒？今天職場　「這種人」才最易出事

我有一個觀察，就是在現今的商業職場上，怕死的人通常死得最快；反而出頭鳥，卻有如金剛護體，槍打不死。

這裏說的死，不是生理上的死，而是事業上遭殃。



怕死的人死得最快

怕死的人都有一個特色，就是希望苟且偷生。而在這個過程之中，他們都失去了生存和掙扎的技能，卻把自己的前程寄予在別人身上。

舉一個例子：公司有一個項目出了亂子，怕死的人躲在後方，希望有人站出來替他們面對高層責難。結果站出來的人，對高層說的都是保護他自己本身的說法，卻犧牲了大部分不敢站出來的人。

再舉一個例子：當員工集體要求公司加薪，負責代表員工面對高層的人通常不會被開除。因為高層會想：即使這個人平日工作表現一般，但現在他是員工代表，開除他的話，恐防會立刻兵變。

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槍打出頭鳥？

槍打出頭鳥是上一個時代的說法。在今時今日，如果你肯為其他人出頭，你便會聚集一批支持者，這批支持者在精神上依靠你，甚至在前程上也依靠你。

槍頭鳥越受到攻擊，下面的小鳥便越膽怯，反而更加依靠槍頭鳥。結果槍頭鳥便成為一個群體的領袖：今天為同事爭取福利，明天立即組班子開新公司也可以。

結語

商業世界的戰爭只是金錢的問題，不會真正生理上的死亡。在這商業社會，執行力需要強大，意志力更需要強大。怕死的人死得最快，而槍頭鳥由於受到其他人認識，反而更能成為不同領域的領袖。

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