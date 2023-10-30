搵工｜前上司已走　吃回頭草返前東家好嗎？事主猶豫網民替她決定

隨着年底逼近，許多上班族也會開始思考是否應趁此機會轉職。



對此，就有一名女網民透露，自己目前任職的單位因為準備歇業，她被迫開始找工作，但在得知她的前上司離職後，她也萌生了「回鍋」前公司的想法，不知道這樣的選擇是好是壞？貼文曝光後，立刻引發網民們熱烈討論。

當最大阻力都不再存在，這棵回頭草也吃得過吧！（按圖了解）

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事主在國內論壇Dcard以「會回去原本的公司嗎？」為題發文指出，她現在任職的公司是她出社會後的第2份工作，由於工作待遇不錯，且上司對員工們都很好，因此她一待就是5年。不過，由於老闆決定出國定居，故會把公司給收起來，提醒員工務必在11月底前找好新工作。

事主得知此訊後，便開始積極丟履歷找工作，同時還從第一份工作的前同事口中得知，當年與她相處不太愉快的前上司已經離職，且前公司不但優化制度與福利，現任事主也希望她能夠回鍋。不過，事主對此卻相當猶豫，也決定向廣大網民們求解，「如果是你們你們會回去嗎」？

貼文曝光後，立刻湧入大量網友們留言討論，眾人也一面倒建議她可以回鍋：

．「可以試試，大不了三個月內走」

．「可以回去看看，畢竟當初的上司已經不在了」

．「我也是回前公司上班，因為當初讓我提離職的機車上司已經不在了」

．「試試看啊，至少你現在保底了」



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開會時不發表 事後卻總在埋怨 事主不忿一句話竟惹來更多委屈

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