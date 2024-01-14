公司3年沒發年終獎金！他心死問「還要等嗎」 過來人揭判斷標準
撰文：聯合新聞網
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對上班族來說，年底最期待的就是年終獎金，近期也不少人陸續收到年終獎金，心情可謂悲喜大不同。對此，近日有一名網民好奇，若公司已經好幾年都不發年終獎金，是否還有必要繼續待？貼文一出後，引起廣大網民熱議。
這名網民在PTT以「沒給員工年終的公司，最好是不是要換公司？」為題指出，身為員工，如果在一間公司待了3年，卻都沒給年終獎金，為公司效命、給公司發展的時間應該算足夠了，但沒有年終的公司值得繼續待下去嗎？好奇自己是否該為將來着想，趁年輕準備換公司？
貼文一出後，許多網民認為可以轉職，紛紛表示:
・「第一年就可以走了」
・「早該換了」
・「你其實很想換吧！」
・「有問就是想換了吧？有好的就去試」
・「沒年終不就代表公司沒賺錢？還不跑」
・「換阿幹嘛不換」
・「一個字，換！」
・「還不換是在等沒獎金的第四年膩」
不過，也有部分網民認為，不能只看年終，看年薪多少才是關鍵！紛紛表示：
・「如果年薪1000萬，可以不要年終沒關係」
・「有些公司的年終是用春節禮金的名目發，你檢查一下」
・「看年薪才準啊」
・「年終爆多的公司才莫名奇妙，那平時的月薪是在發小錢個甚麼勁」
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