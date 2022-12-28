辭職｜跟公司計到盡拎完獎金即走？網民提醒事主　公司比他更懂計

有些想轉職的上班族，會害怕在年前離職領不到年終獎，選擇熬過領完年終再辭職。



不過日前有位網民發問，他想將離職時間壓在領完年終獎金的當天或隔天，擔憂會不會有法規問題？對此，多數網友建議他「不要賭，等領完年終再提辭職」。

當你想跟公司計到盡時，可又想過公司也會跟你計到盡呢？（按圖了解）

+ 4

一名網民在論壇發文表示，他因故要跟現在的工作環境道別，但接近年末，公司正常慣例會在除夕前匯入年終獎。他算了一下，自己的年終有十幾萬元（台幣，下同），因為不想要少拿年終獎金，所以想將離職日期壓在領完錢的當天或隔天。

他分析，要是公司在1月19日發放年終，他當天提離職隔天起算，因到職滿3個月，但不滿1年，因此10天預告結束後，過完年剛好可以到新公司報到，這樣是否有法規問題？

對此，許多人建議：

．「當然是入帳再提啊，其他就看着辦吧」

．「這是考古題吧，領到之前所有風險自負，別不信邪」

．「年前離職真的風險自負，法律沒有規定僱主一定要給年終」

．「如果想要年終，就是要等錢拿到手再提」

．「提早提離職，就不會給你年終啦」

．「在台廠看過有人以為年終獎金的作業已經完成了，就在入帳前幾天去提離職，真的被取消，一毛錢都沒領到」

．「領到再提，公司隨時可以喊卡不發，建議近期也不要讓任何人知道你要離職」



【延伸閱讀，更多打工仔辭職建議】

辭職｜員工離職只用「3個字」通知上司？如此霸氣 贏得網民共鳴

+ 5

辭職｜這樣的公司值得你賣命嗎？出現這10個狀況 無慮即走吧！

+ 19

延伸閱讀：

老闆突降薪讓她猶豫「要撐到年終嗎？」 網看一點急勸：快蒐證

公司掀裁員潮是否要跑 眾人勸先別急：等公司自己動手

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】