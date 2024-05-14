ChatGPT｜GPT-4要收費嗎？可怎樣用？4件事趁GPT-5面世前你先要懂

人工智能（AI）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI，2022年11月當時一推出ChatGPT，就引發全球爆發性的反應，距今GPT-4推出至今約10個月的時間，許多人都相當期待GPT5的到來。



GPT-5將問世？

ChatGPT之父、OpenAI行政總裁阿特曼（Sam Altman）早前在參加達沃斯世界經濟論壇期間，接受外媒《Axios》新聞網站專訪時透露，當前首要任務是推出可能被稱為GPT-5的新一代AI模型，預期GPT-5將「較現有模型能做出更多事情」。不過，在GPT5推出之前，你已經了解GPT-4究竟是甚麼，使用需要付錢這些問題了嗎？讓我們一起來認識GPT-4吧！

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1. GPT-4是甚麼？

2023年3月推出的GPT-4，與上一代GPT-3.5的版本差別在於回答問題的精準度更升級，也更能依照使用者需求客製化。針對使用者詢問較敏感的話題，如醫療諮詢或武器製造等，也會提出規勸建議，也能支援圖片輸入的功能。

2. GPT-4相比上一代有甚麼新功能？

．不只能夠語音對話，還能讀懂圖片，轉成文字內容

．擁有更好的邏輯能力，考試表現更佳

．能夠處理非英文的語言

．能針對有安全疑慮的問題給出規勸

．可以透過截圖或是草圖，自然生成程式碼

．可以定義AI的風格和角色，從而生成不同的結果，並針對角色的特點進行回答，像是「老師」、「客服」等角色



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3. GPT-4使用的六大策略

OpenAI 官方發布的 GPT-4 使用指南 Prompt engineering，包含以下六大策略：

．撰寫清晰的指令

．提供參考文本

．將複雜的任務拆分為更簡單的子任務

．給模型時間「思考」

．使用外部工具

．系統性的測試變更



4. GPT-4需要付錢嗎？

目前，GPT-4有開放免費與付費兩個版本提供大眾使用，但免費版的GPT-4有許多限制，像是每天可以最多只能提問120次、每次對話的提問次數也不能超過10次。如果不想要被限制，則需要購入每月20美元的ChatGPT Plus，才能使用付費版的GPT-4。

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