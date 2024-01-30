未來10年哪些工作最賺錢？不談AI！寵物、養生6大範疇潛力最大

隨着時代變遷，熱門的職業類別也逐漸轉變，近日台灣YouTuber「77老大」就拍片分享，未來10年最賺錢的6個行業，不但不受限於專業技術門檻，更被預言絕對是在未來10年內，讓人賺進大把鈔票的行業。



有心在這幾年於事業大展拳腳的打工仔，不妨參考：（按圖了解）

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1. 寵物經濟

少子化已是社會普遍現象，因此越來越多人選擇將金錢投注在寵物身上，而寵物商機也越加多元，宛如衍生出一條由生到死的產業鏈，提供包含寵物溝通、訓練、保險、聯誼、殯葬、靈媒等服務，因此77老大建議，不妨思考看看，該如何將提供給人的服務，完整移至寵物身上？

2. 自媒體經濟

77老大強調，自媒體不只是現在會賺錢，未來十年還會爆增5倍以上，也許時間過長的影片，恐會導致觀看人數下降，但這是種自媒體的形式，並非本質；形式會依照時代潮流、使用習慣有所轉變，而本質上，只要能與用戶、粉絲產生互動、流量，並給予其信任感，便能產生黏着度，為自媒體創造商機。77老大直言，隨着自媒體形式的快速轉變、網紅大洗牌，現在就是入行自媒體行業最好的時機。

3. 悅己經濟

77老大指出，現代人普遍單身、晚婚、沒有小孩，生活難免孤單寂寞，因此寧願把錢花在能夠創造幸福感的事情上，比如自我寵愛，包含美容美體、健身房、美甲、美髮；自我提升則包含烹飪課、插花課、油畫課等。此外，一些零食餅乾、甜點、居家療癒小物亦能增加幸福感，以「舒適的體驗感」創造商機。

4. 懶人經濟

77老大說明，懶人經濟意指沒空做或是不想做，卻又必須要完成的事，因此為追求省時，便轉而交付給專業人員，成為一種商機，包含居家整理、收納、打包行李、搬家、嬰兒托育、遛狗、煮飯，及節慶佈置等，經由各式平台整合，提供系統化的服務。

5. 養生商機

77老大指出，現代人比起死亡更怕衰老，因此任何主打使人回春的保養商品都有商機，包含醫美、健身、健康食品、養生餐、代餐。總而言之，77老大認為，「只要在既有的基礎上，加入一些巧思調整，養生絕對是未來一大商機。」

6. 銀髮經濟

77老大表示，老人家由於時間越來越少，因此非常願意花錢買快樂，且不再侷限於老人照護方面，而是轉為社交、娛樂、陪伴等商機，讓老人不只是活的好，還要過的開心。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：未來10年甚麼工作最賺錢？他曝6大金飯碗職業！入行門檻不高、收益暴增5倍】