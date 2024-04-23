醉龍舞省級大師黃金漸：遊龍醉步舞蹁躚｜走進名家工作室

龍年看龍舞。在嶺南，有這樣一種龍舞形神皆備，獨具特色：舞龍者一邊飲酒，一邊隨意舞動著木質龍頭，時而將口中的酒噴出，表演「醉龍噴火」，呈現出「一路舞龍，一路灑酒」的奇觀。這就是來自廣東中山的醉龍舞。中山醉龍舞雖有數百年歷史，其傳承卻歷經曲折。

羊城晚報記者來到醉龍舞的發源地——中山市西區長洲村，採訪了醉龍舞省級代表性傳承人黃金漸和他的醉龍隊，在黃氏大宗祠前觀賞到一場酣暢淋漓的醉龍舞表演，聽他為我們將「醉龍」的過去與未來娓娓道來。



醉龍舞省級代表性傳承人黃金漸。（羊城晚報）

神龍「形醉意不醉」

在長洲村，每年農歷四月初八的巡遊儀式由來已久。長洲村民齊聚廟堂、禮佛拜神，祭祀後便是巡遊活動，其中就有醉龍舞。

早在明清時期，長洲人舞醉龍便已成習俗。一到巡遊時，隊伍中總能看到舞醉龍者。伴隨著鑼鼓聲，他們邊舞龍邊喝酒，但凡舞到社稷壇或土地公壇前，就停下來拜祭一番，持酒埕者會上前以酒灌舞龍者，舞龍者則「形醉意不醉，步醉心不醉」，大跳醉龍舞。一場巡遊結束，村中巷道四處都會飄溢著酒香。

「過去，我們村的醉龍舞氛圍特別濃厚，我的父親就是醉龍舞帶頭人，一到四月初八浴佛節就會帶隊巡遊，別提多風光了！」黃金漸說，父親黃焯根為醉龍舞的保護和傳承傾注了大半生的心血。

1948年，18歲的黃焯根便開始在長西國術社為時任社長的父親擔當助理，與隊員研習龍獅技藝；1949年，黃焯根正式開始了醉龍舞的表演。

但到20世紀60年代，醉龍舞逐漸沈寂，幾近消失，木龍等道具也遭到嚴重破壞。當時黃焯根悄悄從垃圾堆裏撿回一條古舊木龍，冒險藏於家中，這才讓長洲醉龍的原始道具得以保存至今。這條古木龍現藏於中山市文化館。

1977年，黃焯根將原來的長西國術社改名為長洲龍獅團，並出任團長，帶領龍獅團成員傳承醉龍舞。到了1996年，沈寂了幾十年的醉龍舞終於在「中山慈善萬人行」活動上精彩亮相，驚艷全場。眾人皆驚嘆於長洲村竟然有這樣一項獨門絕技。醉龍舞的文化價值和藝術價值也由此被當地文化部門重視。

2005年，西區長洲醉龍隊建立後，黃金漸也開始協助黃焯根管理醉龍隊，在社區開展傳承教學工作，讓愈來愈多村民學習舞醉龍。

2005年，醉龍舞榮獲「2005廣東國際旅遊文化節」嶺南民間藝術大匯演金獎，名震嶺南；2008年，醉龍舞被列為國家級非物質文化遺產，黃焯根隨之入選第三批國家級代表性傳承人。其後，長洲醉龍舞先後亮相上海世博會、廣州亞運會、香港中山文化節、烏鎮戲劇節等大型活動現場，還曾邁出國門，遠赴澳大利亞……

「把老祖宗的醉龍舞傳下去。」這是黃金漸父親的遺願，也是黃金漸投身於醉龍舞傳承堅守的信念。

黃金漸（左一）和長洲醉龍隊在表演中。（羊城晚報）

鄉土「絕活」代代傳

今年60歲的黃金漸已經與醉龍結緣了半個世紀，他是長洲醉龍舞的第六代傳人。每次表演，黃金漸都會繫上鮮紅的頭巾，端起85厘米長的龍頭。他舞起醉龍來靈活自如、形神兼備，一邊舞一邊還伴隨著中氣十足的「嘿哈」吶喊。

黃金漸介紹道，醉龍舞融南拳、醉拳、雜耍等技藝於一體，練習者需要有較深厚的武術功底，至少練習基本功一年以後，才可以學習醉龍舞招式。他說：「我8歲開始習武，那時候經常一個『金雞獨立』一站就是10分鐘。因為一條樟木製成的木龍重十多斤，要讓它在手中玩轉自如，基本功必須紮實。」

從父親手裏接過醉龍的「接力棒」後，黃金漸已成為醉龍舞新一代「掌門人」。而黃金漸的兒子黃杜全如今也沿襲了家族「絕活」，成為醉龍舞第七代傳人。他也像祖輩一樣，從兒童時期便開始學習武術和醒獅。

記者有幸在長洲村看到黃金漸帶領下的醉龍隊現場表演，二十多位老中青「醉徒」，個個身懷絕技，一套完整的醉龍舞演繹下來，都展現出不俗的武術和舞蹈功底。

他們身穿黑紅色舞服，有的手捧龍頭，有的懷抱酒壇，動作似醉非醉、孔武有力。因多年堅持練習，有的隊員年紀已過半百，卻依舊保持著強壯體格。

黃金漸說，近年來醉龍隊登上舞台表演的機會愈來愈多，每年超過80場。今年龍年春節期間，黃金漸和醉龍隊更是從初一到初六都沒有停歇過。

元宵節那天，大家還「兵分兩路」，分別參加了中山慈善萬人行和惠州龍舞大巡遊。4月11日，他們又亮相「佛山北帝誕」巡遊，目前，還在為5月在中山舉行的第十四屆醉龍文化節積極做準備……

幾近失傳的醉龍舞如今終於得以持續發展，眼看著面前的觀眾換了一又撥又一撥，黃金漸覺得，他們朝著將醉龍舞發揚光大的目標又邁進了一步。

非遺火種進校園

有趣的是，記者在醉龍表演隊伍中，還看到黃金漸8歲的外孫也跟著有模有樣地舞動著一條小木龍。黃金漸說，那是他專門製作的適合兒童練習的小型木龍。為將醉龍舞文化傳承下去，近年來他積極開展「醉龍進校園」活動，經常前往西區各中小學進行教學，為了小朋友們能盡快上手，他便設計製作了這種小木龍。

距離黃氏大宗祠不遠處的煙洲小學就是醉龍舞校園傳承基地之一，其前身是煙洲書院，創辦於1873年，古樸的嶺南建築至今保存完好，是廣東省文物保護單位。

黃金漸在這座歷史悠久的學校內開設了「小醉龍傳承班」，還編排了一套適合學生課間鍛煉的醉龍操。每到周末，在這座百年書院前，便有數十位少年身著黑紅色表演服、手持木龍，一招一式舞起醉龍舞。

走進校園，醉龍舞的要素隨處可見，展示牆上還畫著醉龍舞的分解動作。

「學校裏每年都保持著有30個孩子堅持練習醉龍舞，男孩女孩都有。先經過10堂課打基礎後，他們就可以拿起小木龍開始學習醉龍招式了。」黃金漸欣慰地說，如今醉龍班的孩子們已多次參加校內外舞蹈比賽，成績優異。更為重要的是，非遺保護的種子已經在孩子們心裏種下，文化精髓也將一代一代傳承下去。

在煙洲小學開展小醉龍傳承班。（羊城晚報）

粵澳共舞「鄉情」重

看完醉龍舞，參觀過醉龍班，黃金漸騎著摩托車帶領記者穿過狹窄幽深的巷道，輾轉來到他的涼茶鋪。出身於龍獅世家的黃金漸其實有不少家傳的「寶貝」，除了武術、醒獅、醉龍，還有涼茶和跌打。

他經營的這家黃孖五根涼茶鋪，歷經四代傳承，已成為當地街坊耳熟能詳的「地標」。有人前來購買涼茶，黃金漸就會相當熟練地給對方倒上一杯，他對不同涼茶的功效也是了如指掌。在涼茶鋪後方的儲物間裏，還存放著他親自研磨的藥粉、釀造的藥酒。

黃金漸說，以前他每天早晨都會和太太一起打開鋪門，擺出涼茶壺和保溫瓶，開始一天的生活和生意。幾乎每天都會有人前來找黃金漸看跌打損傷。但近兩年，人們想在店裏找到他卻不容易了，平時通常只有太太在看守著店鋪，他要把更多心思放在醉龍舞的事業上。

黃金漸祖傳的涼茶鋪。（羊城晚報）

涼茶鋪裏還陳列著一組鍍金龍頭、龍尾，頗為醒目。這是由澳門中山西區聯誼會於2015年贈予中山長洲醉龍隊的禮物。黃金漸說，澳門也有醉龍舞，與中山醉龍舞同根同源。一直以來，兩地的醉龍隊都保持著密切聯繫，至今還經常聯袂演出。

他說，澳門原屬廣東省香山縣，19世紀後不少香山縣人移居澳門，從事漁業和魚類買賣，便將舞醉龍的民間習俗帶到了澳門。魚行行友們每年四月初八都會上街舞一番醉龍，以表思鄉之情。後來，澳門鮮魚行總會便每年舉行「魚行醉龍節」。如今這不僅是魚行人的盛會，也逐漸成為市民和遊客的狂歡。

記者了解到，「魚行醉龍節」這項澳門民俗，於2011年被列為國家級非物質文化遺產。

澳門中山西區聯誼會贈予中山長洲醉龍隊的鍍金龍頭、龍尾。（羊城晚報）

黃金漸提到，最近一次與澳門的交流是在2023年11月，兩支醉龍隊一同亮相第六屆深圳非遺周的巡遊活動。「一條醉龍分屬兩地，雖然隊員們的招式、道具略有不同，卻擁有共同的文化記憶和鄉情。」

黃金漸說，每當隨著音樂與鼓聲響起，他們在觀眾們的歡呼聲中舞動醉龍，一股強烈的民族自豪感總會從心底油然而生。

【藝 談】絕技源自苦練與堅守

羊城晚報：如今的醉龍和過去巡遊儀式中的醉龍有什麽不同？

黃金漸：現在的醉龍舞更具有觀賞性。我們在傳統吐酒的招式基礎上，創新出「噴火」的表演。表演者手拿火把、口含酒精（後來用煤油代替），能吐出一米多長的火焰。

我父親在世時也誇讚這一招式夠膽量、夠創新。我太太之前倒是覺得這種動作太危險，但有紮實的專門訓練作基礎，實際上我表演噴火從來沒被燒傷過。

除了噴火，現在的醉龍經過組裝後還能在晚上噴煙花。表演的時候只要一噴火，一放出煙花，觀眾們都會歡呼、鼓掌，那是我們舞得更起勁、更有成就感的時刻。

黃金漸創新醉龍「噴火」絕活兒。（羊城晚報）

羊城晚報：您父親為保護、傳承醉龍舞做了大量工作，這對您影響大嗎？

黃金漸：我父親為了挽救醉龍這項民間藝術，努力了大半輩子，他一直到83歲才停止表演。2017年他去世了，臨終前還希望我能帶領更多人學習醉龍舞，將醉龍舞發揚光大。

所以我深感責任重大。我只知道老祖宗堅守多年的東西不能丟，除此之外的事情我沒想過，也沒時間去想。

我的兒子也是從8歲起就跟著我父親學習武術、醒獅和醉龍，如今也在協助我處理長洲醉龍隊的相關事宜。等我們這一代舞不動了，就該他們接班了。老一輩心中的那份責任和堅守，會一直鼓舞我們。

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