大美嶺南｜茂名年例：聚會作歌　舞之蹈之

【編者按】鑼鼓喧天、歡歌起舞、火樹銀花、滿地燈火……農歷正月的廣東茂名，即便過了十五，年的味道依舊濃郁而燦爛。羊城晚報《大美嶺南》走進茂名，加入歡慶的人群一同載歌載舞，共赴茂名年例盛會，這場盛會將持續至二月底。



抬花船

茂名年例，是集祭祀、祈禱、歡慶等於一體的民俗活動。茂名年例歷史悠久，最早起源於宋代，盛行於明清。2012年，茂名年例入選廣東省第四批省級非物質文化遺產名錄，並列入「茂名十大文化名片」。

北宋《太平寰宇記》：「谷熟時里闬同取，戌日為臘，男女盛服，推髻徒跣，聚會作歌。」清光緒年間《茂名縣志》也有記載：「二月祭社，分肉入社，後田功畢作，自十二月至於是月，鄉人儺，沿門逐鬼，唱土歌，謂之年例。

茂名及其所轄縣（市、區）城鄉、村落，大都盛行做年例，各地年例日期多承襲舊例，集中於每年農歷正月起至二月底。

茂名年例活動包括起年例、正年例、年例尾。具體有敬神、擺宗、打醮、祭拜、掛花燈、遊神、放鞭炮等環節，大都以祭祀活動為主，同時還有舞獅、舞龍、舞春牛、八音、粵劇、木偶戲、歌舞、雜劇、宴席等活動。

正年例期間，各村都有飄色、木偶戲、舞獅、舞龍、粵劇等民間藝術演出，不論白天晚上、觀眾多少，是供神祇「睇大戲」的；部份地區還有「賀丁」習俗，或為遊燈，或懸掛於村廟前。

「遊地界」和「擺宗台」是年例活動中最隆重、最熱鬧的環節。遊神多自正年例的早上開始，巡遊隊伍從廟宇出發，彩旗、香爐、紙船、炮手、長號、嗩吶、鏘、鑼鼓等相隨，沿途各家燃放鞭炮，祈求好運。

年例期間，各家各戶招待賓朋「吃年例」，主人家早晚不停，賓客隨到隨吃，不比熟悉，一概歡迎。午夜過後，將封載著不順意之事的紙船火化掉，寓意合境平安，年例就此結束。

招待賓朋「吃年例」

今年，茂名各縣（市、區）新春期間年例盛況熱烈。茂南區新坡鎮石鰲塘於正月十五下午舉行擺宗、儺舞，鰲頭鎮飛馬村正月二十八會表演武術、舞獅；電白區電城鎮莊垌村正月十四至十六晚會辦「妝春」廟會；高州市長坡鎮旺利村正月十三會遊火把、「作魚撒」（把錢放進水里或灑向天空），分界鎮分界圩正月十九會有遊龍、飄色，沙田鎮忠平社正月二十一會有大型花船、遊火把，石板鎮東岸村正月二十二晚上舉行花燈盛會；信宜市鎮隆鎮六雙村正月十七晚是花燈節，鎮隆鎮舊圩正月二十有飄色巡遊、特大獅子，鎮隆鎮八坊村正月二十二則是飄色巡遊、舞獅舞龍；化州市合江旺埇村正月十七舉行遊神、廟會，笪橋鎮莞塘村正月十八會舞龍。

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