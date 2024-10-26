01專訪｜拳與道合承載中華文化　霍震寰：推武術入校園實現普及化

「武術不只是運動，還是我們中華文化的重要載體，我希望通過小朋友，讓他們從小學習武術更加了解中國文化。」



作為香港最重要的體育項目之一的武術，在大運會、亞運會等國際賽場收穫無數優異成績。除了國際賽場，香港武術聯會會長霍震寰先生目前亦在積極推動「武術進校園」計劃，他表示「普及化」是武術推廣的最終目標。拳與道合，通過武術訓練，學習尊師重道等中華禮儀，以及內含的中華哲學等各方面的傳統文化。



在接受《香港01》訪問時，霍震寰會長特意介紹了11月24日即將舉辦的「全港學界武術比賽」，「其實我們一直以來都有舉辦學童比賽，不過是青少年錦標賽，這次會比較特別，以學校為單位去參加。我們希望以此來鼓勵學校更加積極地支持武術運動。」

霍震寰表示，推動武術進校園最終的目標是實現武術普及化。（香港01 黃寶瑩 攝）

汲取大灣區「武術進校園」經驗

舉辦比賽、讓武術在校園內普及，並非僅開設體育課程這麼簡單，武術內含的中華文化、中國哲學亦需要有專業的武術師傅教授。此外，學校課餘時間緊張，亦讓武術在校園推廣時遇到不少困難。對於要如何解決這些問題，霍會長介紹，「廣東省武術入校園做得非常成功，我們也吸納了他們的經驗。」

目前，廣東省是全國「武術進校園」七個試點省市之一，尤其擁有佛山、中山等武術傳統城市，一直在推動青少年武術運動發展。廣東省首先以詠春拳的普及推動為抓手，在廣州、佛山、江門等地的學校展開詠春拳操系統教學，教師完成培訓後，再返校利用課間、體育課時間在校園推廣詠春拳操。

廣東省是全國「武術進校園」七個試點省市之一。（南方網）

「我們希望這次『全港學界武術比賽』是一個『門口』，讓大家開始感興趣，下一步會為學校體育老師提供培訓，讓他們可以接觸更多武術方面的知識。」霍會長表示，在武術進校園方面，也獲得了廣東省的大力支持。

2022年，香港武術聯會與澳門和大灣區內地9城的武術協會共同成立了「粵港澳大灣區武術聯盟」。霍會長提到，下一步將加強青少年方面的交流合作，未來也會逐步舉辦整個大灣區的武術比賽，挖掘更多武術人才。

發揮香港國際化優勢 助武術衝奧運賽場

匯集全國武術人才、「南拳北腿」各門派百花齊放、港產功夫片全球風靡，香港武術的發展相較於內地的其他武術城市來說更加多元、國際化。香港也將發揮自己融合中西橋樑的作用，吸引更多外國人了解中華武術。

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多年以來，全國武術門派都是通過香港傳播到世界各地，日後再回香港尋根，所以香港在武術發展上有重要地位，尤其我們的功夫片，在世界上很有影響力。 ——香港武術聯會會長霍震寰

作為香港武術聯會會長，國際武聯副主席，霍震寰一直在積極推動中華武術進入奧運賽場。（香港01 黃寶瑩 攝）

習武50多年，長期以來擔任香港武術聯會會長，以及國際武聯副主席的霍震寰，一直在積極推動中華武術的海外推廣。從1990年成功爭取將武術加入亞運，成為亞洲重要項目後，又推動武術成為奧運項目。

2008年北京奧運時曾是武術離奧運最近的一次，雖遺憾未能入選，但當時獲國際奧委會特批，於奧運期間在北京舉辦了「北京2008武術比賽」。根據國際奧委會規定，主辦城市在奧運會進行期間不可舉辦其他賽事，但當年的武術比賽，所有規格皆以奧運形式舉辦，包括在奧運場館舉行，運動員獎牌、領獎服、升旗等皆為奧運標準。

至於中華武術與奧運的距離還有多遠，霍會長遺憾地說，「武術進入下一屆奧運會一定沒機會了，但目前還在爭取澳洲，不過至少目前武術已進入青年奧運會。我們也希望武術在世界的影響力會愈來愈大。」