世界機器人大會　AI機器人助理展現驚人琴藝、武術及書法三絕技能

正在北京舉行的世界機器人大會上，人形機器人的展示成為了現場絕對的焦點，在星塵智能的展台上，由於 AI 機器人助理 S1 在一個展區上演揚琴、武術、書法三台大戲，能文能武，吸引了大量專業觀眾和媒體的駐足。



世界機器人大會（機器之心提供）

在帶彈性的琴絃上的優雅演奏，讓 S1 展現出速度、力度、精度兼具的精細操作和絕對掌控。

央視新聞對「書法」背後的模仿學習和智能控制進行了專題報道，公司創始人來傑解釋到，絲滑動作的背後，是硬件側追求最好力控和最仿人身體指標（速度、負載等），而是在 AI 側則採集人的真實動作數據，讓機器人遇強則強，快速學習進化。

而敏捷飄逸的詠春拳法，被現場觀眾點評為「剛柔並濟」，賦予了機器人賽博葉問的風采。

就在三天前，這位「AI 機器人助理」，還在家裏裏掃地、餵貓、攤餅、泡茶，被網友叫做「賽博管家」、「未來養老希望」。‍

泡茶（機器之心提供）

反正已經火出國，被大名鼎鼎的 Figure AI 公司 CEO 看到了。

選取視頻中難度最高的功夫茶，仔細看看 S1 的表現：

從洗、取、沏、端的十幾道工序，到使用碗、盞、壺、杯、勺等工具，抓放陶瓷、金屬、木頭和茶葉等物品，形狀、大小、材質、重量完全不同，動作都一氣呵成，展現了複雜情況實時感知，複雜流程的智能規劃與執行。

力控不止精準 —— 拿木勺從瓷杯取茶，左右手用的力不同，且陶瓷光滑易碎，不能大力抓握；但下一秒拿起金屬水壺，力控必須實時調整，不然拎不起水壺倒水。

細節更是擬人到髮指：遞茶時會輕點茶巾，抹去細微水漬，符合茶禮之道。

‍這種驚人的複雜規劃和精細操作能力，引來網友辣評 —— 快進到底特律：變人。

劃重點，以上這些技能，全部是靠學出來，1 倍速、無遙操作（沒有住家保姆背後遙控）、實物實拍。‍

且不説它的敏捷、靈活和絲滑度，這份優雅，無形中讓動作帶了情緒價值。

‍茶藝、樂器等專家技能，人學起來並不那麼容易，更別説大腦和身體一分為二的機器人，因此技術門檻挺高。

早在 2010 年，蘋果公司聯合創始人 Steve Wozniak 就提出過一個評估機器人智能的咖啡測試。要求機器人從進入一個陌生的家中開始，找到廚房，識別工具（例如咖啡機、水壺）和材料（咖啡豆、糖、牛奶等），最終做好一杯咖啡，且全程不超過 20 分鐘。

（機器之心提供）

這考驗了機器人在未知環境中導航、識別物體、操作工具和材料，以及遵循人類命令等一系列能力。

有人發起過投票，2040 年這樣的機‍‍器人會誕生嗎？89% 的人投了 yes。

考慮到功夫茶的難度，以及 S1 的進化速度，國產機器人離具身智能，更近了一點？

具身智能焦點：高價值的上半身

今年四月，S1 曾用熨疊衣物、分揀整理、顛鍋炒菜、吸塵清潔、競技疊杯等一系列令人眼花繚亂的複雜操作，奠定了同規格機器人中「最強操作性能」初印象。

（機器之心提供）

8 月的發佈，S1 不僅有了仿人的腰，還有實用的輪式底盤，能覆蓋人所在的大部分平面場景，包括家庭、辦公室、工廠到商場等。

雙足機器人無法彎腰撿東西，S1 極限下腰、蹲地餵貓都 OK。

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無論是科研還是產業上，上肢操作正在逐漸成為具身智能的焦點。而從自然界發展史看，能用手幹活的，基本是智能化水平非常高的哺乳動物，人類大部分操作也由上肢和手完成。上半身的智能決策 + 操作，是能否解決真實需求和實際落地的核心技術壁壘。

具身智能的未來：軟硬一體

無論是「最強操作」、「高度像人」或是「動作絲滑」等表現背後，星塵的核心技術壁壘是什麼？

創始人來傑在採訪中提到，其秘訣是軟硬一體的系統架構，Design for AI。

一方面是硬件的軟硬一體，機器人既控制硬的準度，又把握軟的力度。工業機械臂的剛度很高，能達到很高的精度，卻無法進入家庭，因為柔度不夠。人的手指很難精確地移動一毫米，但能靈活控制力度，而這才是交互的關鍵。S1 從結構設計到底層硬件設計，都會追求硬度和軟度的平衡。

第二層是軟件和硬件，即 AI 和機器人的強耦合。AI 依賴數據，希望從中得到概念和洞察；而機器人來自存粹的物理世界，理解位置、力等多維度信息。星塵讓機器人 Design for AI，給 AI 更豐富、更高維度的數據（比如力、觸覺），讓 AI 能更有效的學習和執行。

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比如削黃瓜，S1 用傳感器監測傳動過程中力的變化，像人一樣，不用去估算軌跡，而是直接「感受」削皮刀在黃瓜上的力，再精準控制力的輸出。這種獨特的剛柔耦合傳動結構，不僅極大提升了動作精度，也給 AI 提供了「力」的豐富數據。

如果黃瓜換成胡蘿蔔，換成更大的蘿蔔，都沒問題，S1 可以像人一樣去用「力」，就能像人一樣舉一反三去處理。

在研發中，星塵借鑑了騰訊 RoboticsX 機器人實驗室的團隊架構，一半人強調用 AI 算法做感知和運動控制，另一半人主攻機器人本體，持續推進「軟硬一體」。

多維度數據打造最強大腦

除了「軟硬一體」，數據也將是具身智能的下一個分水嶺。

AI 發展的核心要素是算法、算力和數據。算力無法掌控，算法在持續進化，恆定不變的只有數據。

一個冷知識是：都 GPT 時代了，要訓練機器人，直接可用的數據幾乎為零。

來傑在百度時，已意識到數據量級、數據維度的重要性，但機器人在數據維度上已經多年未有提升。在星塵，他將對「力」的長期思考和 AI 結合，打造了突破性的具身智能數據獲取方案。

具體而言，S1 能低成本、高效率地利用現有的真實世界視頻數據和人體動作捕捉數據，並通過第一人稱視角收集觸覺、力覺、視覺、聽覺等多維度高質量數據。

只要與真實世界交互，S1 就能源源不斷產生新的「學習資料」，持續進化，向通用人工智能邁進。

機器人的安全與經濟

機器人要成為人的助理，來傑認為有兩個關鍵，一是安全，二要經濟。

機器人的安全，不是把握精度，而是把握輕重，是跟人、跟物體交互的力度，這就讓安全的基礎，又回到了「力」。

通過剛柔耦合硬件設計和創新力規劃算法，S1 無比安全，能在運動中不傷人、不傷己、不傷環境。

在大家最關心的價格問題上，依靠關鍵零部件自研，S1 具備明顯成本優勢。來傑提到：「我們希望它是一輛車的價格，並隨整個行業發展，變成一個人人都能接受的價格」，這打開了科研、商用到家用場景的廣闊空間和想象力。

一個典型的應用場景，是在生物、醫療或化學實驗室中，需要高智力勞動，又繞不開重複枯燥、還要精細操作的實驗。此時一個合格「專家機器人助理」，能準確無誤、不分晝夜地為教授們工作，解放了勞動力，也釋放了創造力，提供了更大的社會價值。

當 S1 能像人一樣學習、思考和勞動，與人流暢智能交互，使用人的工具和設備，幫人完成枯燥、困難或危險的任務。這一切都將帶着温度，體現出「高科技帶來更美好」（High Tech, High Life）的品牌理念。

鵝廠機器人實驗室 1 號員工創業

星塵智能於 2022 年 12 月在深圳成立；名字源自拉丁古諺語「Ad astra per aspera」，意為「穿越苦旅，以達星塵」，代表了公司對 AI 機器人技術普及的長期計劃與堅定承諾。

團隊用一年時間精心打磨技術和產品，於 2024 年一月完成 S1 原型機，四月首次展示，八月正式發佈，連續引發行業討論，如此高效的成果背後，是一支實力強勁的團隊在默默耕耘。

創始人來傑擁有超過 16 年的機器人研發經驗，曾是騰訊 RoboticsX 機器人實驗室 1 號成員，主導研發了輪腿式機器人 Ollie。此前擔任了百度「小度機器人」負責人。

（機器之心提供）

另一位創始人戴媛，在 UIUC 獲得學士學位，後在 UCLA 拿下博士學位，主攻機器人感知。她在 Nature Comm 和 Science Adv 等頂刊上發表過 30 多篇論文，擁有 70 多項機器人專利。與來傑相同，她也是 2018 年就加入了剛剛成立的 RoboticsX。

初創團隊中六位核心成員，全部來自騰訊 RobticsX 實驗室，目前團隊來自谷歌、華為、大疆、優必選等大廠和頂尖高校。

通用機器人的未來：填補缺口、服務家庭

展望未來，隨着勞動力缺口的擴大和老齡化趨勢的加劇，通用機器人成為了一個至關重要的解決方案。有專家預測，到 2035 年，全球將需要超過 1 億台機器人來填補勞動力的空缺。

不僅如此，家務勞動的價值也常常被忽視，消耗了我們大量的閒暇時間。無論是在製造、物流等工業領域，還是在家庭中，機器人商業化的探索都是由實際需求驅動的。然而，從長期來看，機器人進入普通家庭將是最具變革意義的一次應用。每個人都曾幻想過擁有一個「賽博保姆」，就像電影《機器管家》中的安德魯，從燒飯、打掃衞生到照顧孩子，無所不能。

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來傑表示：公司願景正是讓數十億人擁有 AI 機器人助理。無論是照顧家庭還是到工廠工作，AI 機器人在學習、決策和執行上越像人，越能幫人做得更多、更好。也希望在未來五到十年內，AI 機器人能走進千家萬户。

那關鍵問題，可能就像每次 S1 展示結束時希望激發想象的提問：「你還想讓 S1 為你做什麼？」

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】