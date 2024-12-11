大美嶺南｜黃茅跨海通道正式通車：長虹臥波　大灣區又一超級工程

碧海無垠，遇淵則架梁，浩渺難行處，借島連蒼溟。黃茅海跨海通道12月11日上午正式開通，下午3時將通車試運營。羊城晚報《大美嶺南》走進黃茅海跨海通道，感受繼港珠澳大橋、深中通道之後，粵港澳大灣區又一跨海通道飛越滄海的雄渾之姿。



黃茅海跨海通道飛越滄海 趙文川 攝

黃茅海域，穹宇一色。黃茅海跨海通道猶如一條蜿蜒巨龍，時而沒入滄海，時而遨遊九霄，橫亙於碧海藍天之間，勾連往昔今朝，暢達海角天涯，蔚然成壯闊奇景。

黃茅海跨海通道猶如一條蜿蜒巨龍

祥龍舞滄海，瑞氣貫長虹。回溯至2020年6月6日，在黃茅海域，隨著第一根鋼管樁的打入，黃茅海跨海通道項目正式拉開帷幕。此項目是大灣區跨江跨海交通網絡里濃墨重彩的 「關鍵一橫」。作為港珠澳大橋西延線，其跨海段長度位居全球第八。2024年，高欄港大橋與黃茅海大橋先後順利合龍，標志著項目全線貫通。

作為港珠澳大橋西延線，黃茅海跨海通道跨海段長度位居全球第八

黃茅海跨海通道是大灣區跨江跨海交通網絡里濃墨重彩的 「關鍵一橫」

黃茅海跨海通道，宛如一顆璀璨明珠，鑲嵌在粵港澳大灣區的壯麗版圖之上，自珠海市金灣區平沙鎮蜿蜒而起，淩跨黃茅海水域，迤邐綿延至江門台山市，綿亙約31公里之長，於浩渺碧波之上，而跨海之段14公里，似長虹臥波，氣勢恢宏。

黃茅海跨海通道似長虹臥波，氣勢恢宏

彩虹橫跨黃茅海 羊城晚報全媒體記者 魏琴 攝

黃茅海雲卷雲舒 羊城晚報全媒體記者 魏琴 攝

華燈初上，黃茅海跨海通道燈光璀璨，宛如海上銀河翩然而至，又似長龍靜臥海波之上，熠熠生輝。遠觀之，黃茅海跨海通道仿若一串閃耀珍珠項鏈橫陳滄海，顆顆珍珠如點點繁星，與大橋線條精妙融合，為浩渺無垠之夜色添一抹如夢似幻的瑰麗色澤，成為大灣區夜幕下動人心弦的絕美景致。

黃茅海白鷺群

美麗黃茅海

浩渺黃茅海，靈韻育奇構。於浩渺煙波之上，黃茅海跨海通道若巨龍沖霄而起，而此重大工程背後，是無數工匠心血與汗水的揮灑。

記錄重大工程施工現場 伍劍華 攝

珍貴的施工瞬間 伍劍華 攝

黃茅海跨海通道連接黃茅海兩岸之珠海金灣與江門台山

黃茅海跨海通道淩海而起，連接黃茅海兩岸之珠海金灣與江門台山，車程由1小時縮減為30分鐘以內。江門與珠海，自此聯繫益密，攜手共進無間。

「中國僑都」江門，530余萬海外華僑華人和港澳同胞遍布全球。其中，台山享有「中國第一僑鄉」之譽。黃茅海跨海通道，一條聯結經濟與情感之紐帶，將江門與港澳、與世界緊密相連。

望千帆競發，聞濤聲依舊。未來，黃茅海跨海通道將以雄渾之姿，迎八方來客，送四海風流。