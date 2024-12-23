港人送內地同胞的禮物！ 「健康快車」抵江西撫州免費治癒白內障

近月江西撫州來了一列非常特別的列車，這列「健康快車」將會停留3個月，期間為當地有需要的1,000名白內障患者，提供免費手術治療。



不說不知，事實上「健康快車」是中國唯一一間設置於火車上的眼科醫院，更是香港回歸祖國時，香港人送給內地同胞的禮物。

97回歸香港送內地同胞禮物 「健康快車」免費治療白內障

「健康快車」2024年的最後一站將會停留在江西撫州，為約1000名白內障患者免費提供手術治療。（視覺中國）

「健康快車」是特別建造的眼科醫院，由4個列車車廂組合而成，設有手術室、病人休息室、多用途會議室、醫護人員起居室，旨在為內地貧困的白內障患者提供免費手術治療，使他們恢復視力後，開始新的人生。

據「健康快車」創會主席方黃吉雯透露，在香港回歸前夕，全國各省市都準備了禮物送給香港，「我當時在香港特別行政區籌備委員會，就想到香港也該回饋一份禮物給內地同胞。」

「健康快車」由此誕生。

1997年7月1日，首列「健康快車」從香港出發，駛往安徽阜陽市，正式展開「送贈光明」的工作。

「健康快車」已救助逾24萬人 也服務「一帶一路」國家

「健康快車」至今已救助超過24萬人。（視覺中國）

從最初的1列火車增加至4列，27年來「健康快車」已行遍全國28個省市區，為超過24萬名白內障患者提供免費手術治療。

此外，「健康快車」亦在各地的醫院建設了96個眼科中心，並為基層醫生提供了持續培訓和學術交流的機會。

到過新疆克州、吉林白城、山東臨沂、河南駐馬店、甘肅定西和慶陽後，最新一列「健康快車」已於11月中來到2024年的最後一站江西撫州，並正式開診。

「健康快車」在巴基斯坦

「健康快車」至今已救助超過24萬人。（圖片來源：視覺中國）

不只國內同胞受惠，「健康快車」在2016年正式啟動「健康快車國際光明行」，帶着醫療團隊、設備和技術走出國門，服務「一帶一路」沿線國家。

截至2024年7月，「健康快車」已分別去到斯里蘭卡、緬甸、巴基斯巴、烏茲別克、吉爾吉斯及塔吉克，共幫助了4,000多名白內障患者重見光明。

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