80後女生花10多年復刻逾百道宋元菜式　猜猜蟹釀橙、玉蟬羹是什麼

80後女生徐鯉，是一位生活在上海的廣州人，她學美術史出身，喜愛古籍，2010年閲讀宋人筆記時，看到了大量獨具一格的菜名，當時，她和愛人剛剛搬家，便想試試在家中復原古籍中的美食招待朋友，並把復刻細節、考據的風物歷史編撰成書。第一本《宋宴》，用時5年完成，一共還原了75道宋朝美食，酥炸牡丹花片、蟹釀橙、蓮房魚包、山海兜……再現了宋朝人風雅的生活方式。第二本《元宴》，用時4年，還原了35道元朝人的菜式。



編輯：韓嘉琪 責編：陳子文（一条）

9月底，一条在上海拜訪了徐鯉，內斂的外表下，她對所做之事有着極致的熱愛和探究，她說自己沒有什麼別的愛好，物慾也低，這10多年來，她極少點外賣，宅家從海量的古籍史料中引據、考證，她也頻密地買菜，蒐羅全國各地的菜市場，在預製菜和外賣全面攻佔味蕾的今天，徐鯉從「吃」中為我們描繪了另一種生活的可能，和古人生活情趣的非凡魅力。

80後女生徐鯉總共還原了75道宋朝美食及35道元朝人的菜式。（一条授權使用）

還有蟹釀橙、羊皮麵……點圖放大看看徐鯉復刻了的宋元美食：

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80後廣州女生宅家10年 在家中復刻古籍美食

（以下內容由徐鯉自述。）

從2011年起，我開始着手在家中復原古籍中的美食。先復刻「宋宴」，我希望從「宋朝人吃什麼，怎麼吃」入手，通過舌尖去接觸那個遙遠的朝代。

我是廣州人，我挺愛好吃的。在廣州，木棉花掉下來，家家戶戶都會去撿來煲湯。小時候我在外婆家長大，她做飯很好吃，我還記得有一天中午她去竹林裏面挖了一個筍，回來就把它切成片，澆了一些辣醬油在上面，然後蒸了一下，至今還想念那股鮮香。

大學畢業後，我就很喜歡看古籍和傳統文化這一類的書。2010年左右，我看了一些像《武林舊事》、《東京夢華錄》的宋人筆記，裏面有海量的關於飲食的名字，但它沒有做法，我就突然萌生了一個想法，是不是可以將這些食物如法烹製出來。那會兒我和愛人剛搬家，喜歡和朋友們一起聚餐，我就想，要不我們就試一下在家裏做這些菜去招待朋友。

我們先是從飲食資料找起。宋代飲食資料記載比較多的可能也就幾本，像林洪的《山家清供》，裏面記載了很多文人食譜，還有一本《事林廣記》，是當時的一本百科全書，裏面有一個飲食類的章節，以及據說出自浙江金華地區一位主婦手筆的吳氏《中饋錄》。古人常說「不時不食」，很多食材的季節性是很強的，比如筍必須是春天做，螃蟹秋天才好，所以《宋宴》我們就按季節來分。

我們當時復刻的第一道菜叫鯚魚假蛤蜊，是宋高宗趙構去他的寵臣「清河郡王」張俊的府上飲宴時的一道下酒菜，做法收錄於《事林廣記》。我們買了一條鱖魚，先把那條魚切成小片，再用當時江南比較常用的葱、胡椒、鹽和料酒去醃漬碼味，最後再用蝦湯把它給汆一下。魚片在湯裏一焯，它是有點卷的，遠看就很像一盤蛤蜊肉。我當時就很震驚，原來它真的可以做出來，而且挺好吃的。我們就決定，繼續做下去。

蟹釀橙，在宋代的古籍中至少出現了4次，這種情況是比較罕見的。蟹釀橙是一道很能反映宋人風雅生活方式的菜，就如詩句所說的「橙催蟹又肥」，是兩種秋季食材的聯手合作。不僅在宮廷裏，而且在當時杭州的酒樓裏，你也可以點到這道菜。蟹釀橙非常有秋天的感覺，因為螃蟹秋天才上市。這道菜做起來其實是比較簡單的，只要把一個橙子挖空，然後在裏面填上蟹肉，蒸一下就可以吃了。在南宋宮廷裏，他們會用一種叫蝤蛑蟹（青蟹）的海蟹來做，因為這種蟹的出肉率特別高。橙子是有酸味的，它的效果有點像加了檸檬汁或者是醋的感覺，可以帶出螃蟹的那種鮮甜感。這道菜雖然不難，但我們當時在找橙子的時候有點頭痛。現在水果店賣的橙子都是口感比較甜的臍橙，或者冰糖橙，都是近一兩百年內才有的。所以我們最後就找了一些不夠熟的、口味偏酸的橙子，去接近當時的那種版本。

做《宋宴》的時候，我完全沒有經驗，經常邊做邊推翻。現在的歷史學者裏，專門研究烹飪史的相對比較少，有的也只是在古代生活史裏略略地帶過，能找到的系統性的資料不夠多。最大的難點主要是當時的食譜寫得不是很清楚，兩三句話就把整個過程給寫完了，用的料也一筆帶過。這個時候，就需要我去解讀和腦補。

比如玉蟬羹這道菜，一開始就因為食譜裏面有一個「打」字，我們沒理解，所以做錯了。原文裏說「將魚片點粉，打開如紙薄」，什麼是「打開」，我參考了很多文章，有學者說是把魚片張開，但魚片張開也不像玉蟬，對不對？後來我看了一個紀錄片，發現浙江那邊有一種麵食叫「敲魚麵」，他們會把海魚搗成肉泥，然後撒上番薯澱粉，再把魚餅捶打成一張薄薄的片，於是我們也敲打魚片，薄得就像知了透明的翅膀。我一下就理解了它為什麼叫玉蟬羹。

一道菜要幾遍，十幾遍地做。第一遍是比較簡單的復刻，確定這個東西能不能成型，好不好吃，後面就會改它的調味、造型，用量勺去量化每一步的用料，還要尋找與之相關的史料來進行編寫，所以《宋宴》2011年開始準備，2016年才完成。

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元朝人的美食：比我們想像的會吃多了

我在寫《宋宴》的時候，元代的、明代的、清代的飲食資料我全都看了一遍，2018年，我就開始籌備《元宴》，到交稿大概用了4年。元朝疆域空前遼闊，並且民族多樣。但是它留下來的飲食資料太少了，而且主要集中在兩個地方，一個就是以元大都為中心的北方飲食，另一個就是江浙的南方飲食。所以我們在類目上就分了南席和北宴。

正式復刻成功的有35道菜，有下酒的冷盤、羹湯、熱葷菜、點心、飲料、甜點。北方那邊記載比較多的菜是羊肉類的，羊肉餅兒、炸的羊肉腸、羊湯麵片、羊肉湯粥、羊肉餡的角兒和釀茄子等等；江南關於海產的很多，像螃蟹、蛤蜊、鮮蝦、鮑魚。

南席我推薦的菜是青蝦卷爨，這道菜是出在元代文人倪瓚的《雲林堂飲食制度集》裏。青蝦卷爨是用蝦來做的一道羹湯。先把蝦剝殼，再把它的蝦身劃成花刀，蝦殼是不丟的，因為要用蝦殼熬湯，熬出來是很鮮的。這個時候，再用很鮮的蝦殼湯去把蝦肉汆一下，蝦再受熱的時候，一下子就捲起來了。這道菜一點料都沒有浪費，真的很巧。

文人倪瓚，也會提及他的一些生活方式，比如說他會做一款蓮花茶。在清晨日初出時，挑選花瓣微張的蓮花，將茶葉倒進花苞中，然後用麻絲繩捆好花苞。過一夜再將荷花摘下，取出茶葉，用紙包着曬乾。重複三次，蓮花茶就做好了。

羊皮麵是特別有意思的一道北方菜。它是用一張羊皮做的，羊皮煮熟後，要把它切得像麵條一樣，然後再在湯裏放一些羊雜，所以就成了一碗假裝是麵條的「麵」。這道菜記錄在《飲膳正要》的宮廷食譜裏，是非常另類的。因為在元朝，北方人是很少吃羊皮的，大家的保暖設施不是特別好，所以他們一般都會留着羊皮做保暖的衣物，只有南方流行吃羊皮。‍

甜點我推薦一道北宴的柿糕，這道菜出自《居家必用事類全集》，屬於女真人的食物。女真民族是滿族的直系祖先，曾創建金朝。金朝人很看重茶食，他們在宴會行酒的時候會穿插「茶筵」，並為此準備各種可口的茶點。柿糕是柿餅做的糕點，裏面還加了紅棗，糯米粉，蒸熟之後，加上松子和核桃碎，然後把它和成一個糕團，澆上蜂蜜來吃。甜度剛剛好，很適合喝茶的時候食用。

元朝人的烹飪方式和調料跟現在也挺像的。煎、炒、煮、煨、燉、油炸、涼拌、炙烤，調料也是我們今天熟知的那些，鹽、醬、醋、糖、酒，會用芝麻油、菜籽油、豬油或羊油，常備的香料多達十餘種，即便沒有辣椒，人們也仍舊能做出辣味的菜餚。

比較特別的是元朝記載的一些外國菜。蒙古人在東征西戰中接觸了亞洲中西部的飲食文化，並且伴隨着大量外國人來華傳教、經商、進入官場，他們的飲食就和本土食物之間發生了交融。比如中西亞的蒜香酸奶醬，在元朝的食譜裏就記載了很多次，當時叫做「蒜酪」，蘸羊肉吃，它真的是很消膩的。再比如伊朗甜麵圈，土耳其的哈爾瓦糕，就記載在當時的《居家必用事類全集》裏。

有一些食材特別難找，像油肉釀茄這道菜，古籍裏用的是白色圓茄。但是我們今天吃的茄子大多都是條茄、紫圓茄，我就去網上找，後來發現了一種像鵝蛋那麼大的白色圓茄，八九月容易買到，我就訂了一大袋，好幾斤，從裏面挑出我覺得可以用的。

這次復刻用時最長的一道食物是古剌赤，從試菜到製作拍攝大概用了兩周，是一道果仁蜜餅，名字是波斯語的音譯。我是南方人，凡是麵食類對我說都是一個很要命的東西。要先用酸奶、澱粉和蛋清混成麵糊，再攤一個薄的煎餅，再用這些煎餅夾松子核桃的糖餡，一共夾好幾層，有點像鬆餅，最上面再淋上蜜漿。

白天寫稿、做菜 晚上帶娃：最長工作記錄28小時

我小時候的理想是成為一名偵探，直到現在我都喜歡看懸疑片、兇殺案。我喜歡去研究，去發現一些很細節的東西。我大學讀的是美術史專業，算是經過了基礎的學術訓練，怎麼去尋找資料、分析資料，怎麼去勘錯等等。到後來寫《宋宴》、《元宴》的時候，基本上就跟寫論文差不多，對我來說等於無縫連接了。

所以我在檢索資料這方面簡直是無所不及，有時候，我花了幾個小時就為了找到一句話的出處。比如我寫《元宴》的時候，看到了「廝剌葵菜冷羹」，我當時不知道「廝剌」是什麼意思。這道菜是女真人的食物，然後我就去找了滿族語的書，沒有找到，後來我在一本高麗（今天的朝鮮半島）時期的漢語口語教科書裏，發現了這個詞。當時高麗是元朝的附屬國，這本《樸通事》就是讓高麗人學習漢語的教科書。書裏就提到「撓時廝剌痛」，就是刺痛的意思。我一下就定住了，辣是有點刺痛的感覺的，所以這款菜的口味有點辣的，我就這樣找到了裏面的蛛絲馬跡，很興奮。

大概是2008年的時候，我收過一些古籍，普通的幾百、上千的都有。但好的古籍善本很難收，我當時去拍賣會看了很多，有的一本就拍賣到20多萬。在找資料的時候，我看的都是影印版。

大學畢業以後，我從廣州來到上海。我媽從來不會強迫我，她說：

你要去幹嘛就去做吧，只要不後悔。

所以我從來沒有那種很急迫的「我要去找一份工作」，可以說，幾乎沒有上過班。我做過很長時間的自由職業，主要是給雜誌文章做插畫，也給犯罪嫌疑人畫過肖像，我還做過一些手工，做過玩偶。我是一個特別宅的人，就喜歡一天到晚對着電腦工作。現在寫書這個工作，真的是比較適合我的。我是一個工作狂，一般早上7點起牀，8點多開始工作，到下午6點，接完小孩，等孩子睡了有精力就繼續工作。因為我也沒有別的愛好，我不愛玩，也不喜歡買，物慾很低。‍

一開始寫《宋宴》的時候，我孩子剛出生不久，等他睡着了我才能工作。我就熬夜就不停地熬夜，趕稿的時候，我可以連續工作28個小時，連吃飯都覺得浪費時間。而且我是度不了假的，完全沒有那種沉下心來去享受一個地方美好風光的心情。我要麼就是去那個地方看博物館，要麼就是去到當地菜市場，看看那邊有什麼特色的食材、飲食，去吃一下。尤其是這十多年，我開始頻密地買菜，我見證了菜市場的變化，流行的品種也換了，很好玩。

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