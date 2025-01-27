蛇年2025｜必看「除夕12大禁忌」　過度大掃除隨時掃走財運和福氣

蛇年將至！除夕是農曆年的最後一天，也是辭舊迎新的重要日子。



因此除夕這天的習俗禁忌非常講究，這些禁忌反映了人們對新年的美好期望和對傳統文化的尊重。但現代生活中可以根據個人情況靈活調整，重點是和家人一起度過歡樂的時光，目的是祈求新的一年能夠平安順遂。

農曆新年必知「除夕12大禁忌」（01製圖）

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以下是一些常見的除夕禁忌：

1. 不說不吉利的話

除夕要避免說「死」、「壞」、「窮」等負面或不吉利的話，以免帶來不好的預兆。

2. 不與人爭吵

除夕是一家團聚的日子，應避免與親友或他人爭吵，保持和睦，寓意來年家庭和諧、生活順利。

3. 不可打碎東西

打碎東西被認為是不祥之兆，若不小心打碎，可以說「歲歲平安」來化解。

4. 不欠債或討債

除夕前應償還欠款，因為欠債跨年被認為不吉利，可能意味著來年財務壓力持續。

5. 不過量清潔

除夕當天大掃除應在白天完成，避免晚上掃地、倒垃圾，因為這可能被視為將財運和福氣掃掉。

6. 不吃光食物

年夜飯的菜肴應該有所剩餘，寓意「年年有餘」，因此不要把所有食物吃光。

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7. 不剪頭髮

傳統認為「髮」與「發」同音，剪髮等於剪掉財運，應避免除夕剪髮。

8. 不穿破舊或黑白衣物

除夕要穿新衣服，避免穿破舊衣物或黑白色衣物，因為這些顏色與喪事相關，容易招來霉運。

9. 不睡懶覺

除夕白天不應睡懶覺，寓意新的一年要精神飽滿，積極迎接挑戰。

10. 不隨意殺生

除夕這一天應少動刀，避免殺生，象徵新的一年多行善事，福報不斷。

11. 不隨意熄火

煮飯時爐火不能隨意熄滅，特別是在烹飪年夜飯時，熄火被認為是不吉利的象徵。

12. 不提前睡覺

除夕要「守歲」，寓意為父母延壽，並且迎接新的一年，睡得太早被認為對長輩不敬。

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