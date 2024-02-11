初三赤口｜憤怒之神出沒！5大禁忌你要知+1招財法：數錢數到手軟

農曆新年有許多禁忌，今日（11日）是大年初二，明日（12日）就是大年初三了，這天又是赤狗日「憤怒之神」。



台灣命理專家小孟老師指出，容易有凶事發生，亦為年節最凶之日，因此提醒「5大禁忌」及「招財小撇步」。

農曆新年初三（赤口）5大禁忌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

1. 忌外出拜年

赤狗為憤怒之神出來的日子，拜年容易與人發生口角爭執，或有憤怒的事情發生，因此建議這天好好休息別出外拜年。

2. 不宜點燈

初三晚上是老鼠娶親的好日子，為了讓老鼠好好聚親，千萬別開燈以免打擾鼠神，另外，可在家中放一些米、鹽巴、甜點等象徵給老鼠吃，吃飽了便不會出來加害一般人。

同場加映：農曆新年｜大馬華人除夕習俗大不同 揭5大禁忌 年三十晚不關燈（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

3. 不宜恩愛

過年由小年夜一路忙到初一，初三正是最累的時刻，行房女生氣血不足，也防礙老鼠娶親，建議避開此日恩愛，夫妻感情才會好，以避免觸怒憤怒之神導致夫妻產生口角。

4. 莫吃過多米粒

老鼠吃米粒五穀，為避免與老鼠搶食，須避開攝取過多米粒。

同場加映：越南過年吃「龍雞」1隻索價1600元 韓國超商推「單身年菜」大賣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

5. 初三不宜早起，要睡到飽

俗話說「初一早、初二早、初三睏甲飽」，初三這天盡量睡到自然醒，以避開宴客朋友聚會，以免衝煞赤狗日。

最後，小孟老師分享初三招財技巧，可以在戶外灑一些小米粒跟老鼠分錢，代表鼠來寶，鼠錢鼠到爆。（普通話諧音：數來寶，數錢數到爆。）

延伸閱讀：

解饞又健康！醫推「1款過年零食」滿滿營養素 護心又助性功能

【本文獲「TVBS」授權轉載。】