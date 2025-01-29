年初二有15項禁忌　唔好講我好餓　一唔小心隨時令娘家今年窮到燶

大年初二禁忌，不宜提款吃鴨蛋！



過年每天都有禁忌要注意，清水孟國際塔羅專家小孟老師在FB發文，點出15個初二禁做的事，回娘家一不小心，若沒做好恐招致厄運。

年初二有15項禁忌事別做（unsplash@lauza-loistl）

年初二有15項禁忌事別做

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1. 忌女兒回娘家待到晚上

初二民間習俗，嫁出去的女兒待到傍晚前回家最好，因此越早回家越好，不然容易給娘家帶來厄運。

2. 回門禮紅包忌單數

初二回娘家，女兒要帶禮物或紅包回娘家，然而單數為陽，偶數為陰，陰為女性，因此不要包單數紅包禮金，另一說是包單數禮金或紅包代表孤單與孤獨。

3. 忌洗衣服（參考即可）

初一與初二為水神生日因此不可以洗衣服。

4. 忌晚上宴請女婿

一般民間習俗宴請女婿要早，越早越好，若太晚宴請有吃太晚，吃到尾，容易讓娘家在未來一年窮困，因此要吃頭不要吃尾。

5. 初四與初五忌回娘家

初四與初五為財氣最旺盛的日字，一般人會在這兩天來迎財神，因此若在這兩天回娘家容易分走娘家財氣與福氣。

6. 初二忌被人掏走口袋東西

初二被人掏走口袋東西，象徵會被人掏走金錢，財運容易被人掏空。

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7. 忌掃地與拖地向內不移向外

初二家裡若很髒，要拖地或掃地，掃把或拖把要向內拖或向內掃，財氣才能向家門來，千萬不可以向外掃或拖，不然容易財富向外走。

8. 忌討債

初二不宜討債，初二討債不吉利，若討債容易未來一年都被欠債。

9. 忌午睡

初二不宜午睡，因為很多人會來拜年，因此睡午覺會讓客人感覺不禮貌。

10. 初二避免吃鴨蛋

初二吃鴨蛋容易未來一年財運績效下滑，因此可以改吃雞蛋。

11. 初二忌說餓

初二不要說我好餓，以免未來一年口福運差，肚子一直餓，財運下滑。

12. 初二不宜一直提款

初二要到提款機提款的人，建議一次提完想要的金額，不然一直提款，未來一年會口袋空空。

13. 初二忌釘東西

初一到初五，為一年財氣最旺時刻，不宜在家中釘東西，不然容易將財氣釘壞，也容易未來一年被主管上司釘。

14. 忌帶朋友與陌生人回娘家

要回娘家的人，不宜帶過多朋友回去，不然容易會讓娘家未來一年很多人來吃來分，易使娘家財運下滑。

15. 初二忌拜夫家祖先

初二沒有回娘家的人，忌拜夫家祖先，若還是想拜夫家祖先建議用手拜不插香。

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