曱甴是「神」殺不得？學者翻查經典　推斷「蟑螂」或為灶君真身

2025年1月23日是農曆臘月二十四，也是送灶神的日子。但關於灶神起源的神話來源頗多，有說法是來自火神，另外竟有一說可能來自蟑螂，相關說法一出，一度衝上中國微博熱搜。



今年1月23日是農曆臘月二十四，傳統上稱作「小年」，在這天主要的祭祀工作是要送灶神回天庭，因此還被稱為「灶神節」。

人們相信，灶神爺會按例到天庭稟報他所在人家一年的善惡，以供玉皇大帝決定賜福或者降災時抉擇。人們害怕這位灶神爺向玉皇大帝打小報告，便在送灶神之前，用一些黏牙的糖封住灶神的嘴，以便他在玉皇大帝面前多說好話。

在送灶神這天，家家戶戶會將灶神像撕下焚燒，等到農曆正月初四或除夕再重新迎灶神。

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而關於灶神（灶王爺）的來源眾說紛紜，但據內地媒體報道大概有三種。其一是說灶神是上古的火官死而為神。其二是說，灶神是一個老婦人。其三是說，灶神是一種叫，「長得像蟬」的動物。

《莊子・達生》裏提到「灶有髻」，司馬彪就解釋，「髻為灶神，著赤衣，狀如美女」，意思是灶神是一個穿紅衣的疑似美女。

中國神話學家袁珂認為，這裏的髻不是髮型，而是「蛣」的通假字，等同「蟬」，《廣雅・釋蟲》中 「蛣」被解釋為一種蟬狀小生物，其實就是紅殼蟑螂。

另外還有一說，就是上古習慣屬地為神，蟑螂經常出沒在灶台間，古人就認為灶台就是牠的領地，順勢讓牠去做灶神。

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