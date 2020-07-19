今年6月16日開播的國產網劇《隱秘的角落》，可說一劇拯救了今年奄奄一息的中國影視圈。之後有超過50萬人在豆瓣打分，分數高企在9分上下，屬國產網劇罕有高分數。更重要的是成為社交平台上的話題，每天有朋友講及，然後與劇集相關的元素，從台詞、演員到外景都成為熱話，無疑屬今年現象級作品。

人人都有戲，而且，每個人都有隱秘有待劇情去曝光，這才是作為懸疑劇的要義。（《隱秘的角落》劇照）

作為評論人，樂於談論《隱秘的角落》，是因為它是極少數單純從劇集製作來討論，已可滔滔不絕的作品。它的置景、空間、故事，以至演出，在中國影視水平而言都可說一等一。它起用了一批最好演技（哪怕不是最紅的，但現在各人卻可算成功成名了）的演員，觀眾很快就被演出感染入戲，再加上懸疑得當，一開場就把老人家推下山驚嚇一幕（拍得上當年韋家輝在《大時代》寫推一家人落街），及後每個角色私密世界漸漸鋪開，像拆散連環扣，層層逼出黑洞，特別引人入勝。

《隱秘的角落》在宣傳上被定位作懸疑推理片，但這不是一部「誰是兇手」的猜謎劇集。（《隱秘的角落》劇照）

就如最基本的突破，是它在宣傳上被定位作懸疑推理片，但它一開場就告訴你，這不是一部「誰是兇手」的猜謎劇集。各種用心，都可從演技、場景設定到素材考究中一一反映，滿足了評論人/觀眾同時也是分析者的願望。

人人都有戲，而且，每個人都有隱秘有待劇情去曝光，這才是作為懸疑劇的要義。

壞是天生還是後天養成？

故事改編自懸疑作家紫金陳的小說《壞小孩》，劇集明顯比小說高明得多。可以說，劇集是拿取了精髓框架，但把角色及動機深化，拍出一部比原著好得多的作品。推理小說讀者或能在原文字故事中，讀到《白夜行》或《惡意》 的影子，幸好東野圭吾的典型問題沒有帶到這劇場版。因為小說中那種自帶原罪的黑暗感，壞角色或惡人的stereotype（角色定型）完全減弱了，轉而變得複雜立體化。

秦昊演的張東升，是符合了成功惡者角色的設定守則。（《隱秘的角落》劇照）

南方的熱浪濕潤

此劇算是延續南方味道，雖不是表面的陰暗潮濕。從兩年前就籌拍，有一個選擇是演員以外也成為話題的，就是故事中那模糊了的南方海邊城市。現實拍攝中，劇組選了廣東省差不多最南的海岸城湛江。據導演說法，那裏有夏天的陽光普照，和老舊但色彩與彎道可觀的街道（劇中人常出沒街邊檔）。

《隱秘的角落》這虛構的南方世界，在社會中，有一份現實的親切，因而全劇也帶點寫實的意味。（《隱秘的角落》劇照）

強光用以對比人心的黑，蜿蜒街道也突出了隱密感。但更令人有印象可能是海岸碼頭旁停泊着的破舊大船（孩子在此暫避，也呼應常唱的《小白船》）。

+ 5 + 4 + 3

上文節錄自第222期《香港01》周報（2020年7月13日）《從《隱秘的角落》熱播說起 中式懸疑劇探討人的複雜性》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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