一朝功成萬骨枯　為何說明清皇宮都是血色的？

撰文： 三聯書店 最後更新日期： 2021-03-09 11:19

皇宮裏不是講仁愛、重仁義、施仁政嗎？哪裏來的血色皇宮？古今中外，所有皇宮，哪一座不是血染的？讓我們把歷史的鏡頭拉得遠一點，從中國帝制時代的周朝王宮說起。（以下內容節錄自《故宫六百年》。）

文：閻崇年（北京社會科學院滿學研究所研究員、北京滿學會會長）

周朝是中國歷史上第一個建立起全面禮法、完整制度的王朝。著名的「五經」——《詩》、《書》、《易》、《禮》、《春秋》，是在周朝形成的。周朝興起於鎬京（今陝西省西安市長安區）。周族首領姓姬，名昌，就是周文王，原是商朝的臣民，「敬老慈少，禮下賢者」，善待賢能之士。如殷朝有個人叫鬻子，給紂王上書「七十五諫」紂王都不聽，便投奔周文王。

姬昌對於紂王來說，是一個「不同政見者」，也是一個「危險人物」。紂王下令把他抓起來，關押在羑里（今在河南省安陽市湯陰縣一帶）。一個有理想、有抱負的人，決不會在困難面前屈服。周文王被拘禁在羑里，做什麼呢？有的書說他「蓋益《易》之八卦為六十四卦」，就是在伏羲《易》的基礎上，將八卦演繹為六十四卦。所以，周文王應是《易經》的創始人之一。可見，有作為的人，在患難之時，更有所作為。文王死後，他的兒子姬發繼位，就是周武王。

周武王請姜太公為師父，周公旦為輔政，重德修文，改善民生，經多年準備，向殷紂王發起問罪之師。武王自覺兵力不足，便在盟津（今在河南省洛陽市孟津縣一帶）大會「八百諸侯」，組成聯軍。周武王統帥大軍，威威武武，浩浩蕩蕩，進到殷都朝歌（今河南省鶴壁市淇縣）郊外的牧野。

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紂王發兵七十萬抵抗。兩軍展開了著名的「牧野之戰」。這場戰役，打得激烈、殘酷，屍橫遍野，「血流漂杵」。「酒池肉林」、「貪色亂政」的紂王，兵敗無奈，登上鹿台，自焚身死。周武王凱旋，大肆營建鎬京王宮。後成王又營建東都雒（洛）陽宮殿。周朝尚紅，就是以紅顏色為貴。歷史表明，周朝王宮是用血染成的。秦朝的阿房宮殿，也是用血染成的。秦國興起後，南征北戰，東伐西討。

我僅舉秦國大將白起為例。據《史記．白起列傳》記載，白起統率秦軍，「攻韓、魏大戰於伊闕，斬首二十四萬」；又攻魏國，「斬首十三萬」；繼與趙國作戰，「沉其卒二萬人於河中」；還攻韓國陘城，「拔五城，斬首五萬」；再攻趙國，長平之戰「前後斬首虜四十五萬人」。僅以上五戰，共斬殺八十九萬人。

白起最後因功遭忌，秦王聽信讒言，賜劍令白起自殺。白起仰天歎曰：「我固當死。長平之戰，趙卒降者數十萬人，我詐而盡坑之，是足以死!」（《史記．白起列傳》）秦國名將，何其多也。白起一人，斬殺、坑殺、沉殺等近百萬人。這個數字，可能誇大，但秦始皇在統一六國的過程中，「伏屍百萬，流血漂鹵。」（《史記．秦始皇本紀》）這足以說明：秦始皇的阿房宮殿、秦皇陵寢，是用屍骨堆砌起來的，是用鮮血染成的。

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而後，兩漢隋唐，略而不論。最後明清的皇宮，何嘗不是屍骨堆砌的、鮮血染成的！明太祖朱元璋，二十五歲從軍，征戰十六年，在位三十一年，建立大明，營造宮殿。朱元璋本是皇覺寺的一個和尚，投奔義軍。二十八歲時，率領水陸大軍，攻佔集慶（今江蘇省南京市），改名應天府，設官建政。而後，朱元璋以應天為基地，逐鹿群雄，生死搏鬥。三十五歲時，朱元璋與陳友諒大戰鄱陽湖。時陳友諒率領號稱六十萬軍隊，「樓船數百艘，皆高數丈，飾以丹漆，每船三重，置走馬棚，上下人語，聲不相聞，艫箱皆裹以鐵」（《明史．陳友諒傳》）。

旗艦高十餘丈，聯結巨艦為陣，船隊長數十里。朱元璋軍二十萬，處於劣勢。朱元璋親自督陣，兵士不前，雖斬退縮者，餘眾仍畏縮不進。朱元璋手下一個叫郭興的進諫：「火攻！」被採納。命敢死隊，乘小船，載蘆葦，裝火藥，到上風頭，靠近敵艦，燃炮縱火。火燃風急，剎那之間，數百敵艦，一片火海，敵兵落水，湖水盡赤。陳友諒被箭頭貫穿眼睛和腦袋而亡。經過三十六天激戰，朱元璋取得鄱陽湖大捷。

第二年，朱元璋即吳王位；四年後，在應天（今江蘇省南京市）稱帝，建立大明，營建皇宮。清朝建立，也是如此。努爾哈赤起兵，征戰四十四年，其中最殘酷的是薩爾滸大戰。明軍出動號稱四十七萬大軍，後金軍也號稱二十萬，集中在今遼寧省撫順市薩爾滸地方，雙方軍隊，血戰廝殺，殺得血流成河，森林染成紅色。

前後經過撫順、清河、開原、鐵嶺、瀋陽、遼陽、廣寧、寧遠八場激戰，哪一戰不是屍骨遍野，血流成渠！到他兒子多爾袞時，率領清軍進關，「揚州十日」、「嘉定三屠」，「留頭不留髮、留髮不留頭」，孫承宗闔門二十四人同難，僅《欽定勝朝殉節諸臣錄》，就收錄明末殉節之士四千零二十三人。這說明清朝皇宮也是血色的。我們還是回到正題—北京故宮。

故宮六百年，這六百年是怎麼算出來的？明初皇宮在南京，明太祖朱元璋死後其嫡長孫建文帝繼位。燕王朱棣發動戰爭，取而代之，年號永樂。永樂元年（1403），朱棣下詔以北平為北京；永樂四年（1406），朱棣詔建北京宮殿；永樂十八年（1420），北京宮殿建成，朱棣下詔：明年正月初一日，以北京為京師，正式遷都北京，舉行慶賀大典。從這一天開始，大明皇宮正式登上歷史文化舞台！所以，北京皇宮在永樂十八年建成，到2020年，正好是六百年！

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《故宫六百年》書本封面

書名：《故宫六百年》 作者：閻崇年（北京社會科學院滿學研究所研究員、北京滿學會會長）

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