大美嶺南｜江門古勞大埠村：僑鄉旖旎　鷺影蹁躚

「兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天」。於江門鶴山之隅，隱匿著古勞大埠村這方桃源勝境。羊城晚報《大美嶺南》走進古勞大埠，此間天色澄藍如碧，水色瀲灩清明，田疇凝翠含煙，林樹郁蔥欲滴。一方秀水凈土，引得白鷺紛至沓來，棲居於此，宛如尋得心靈原鄉。



廣東江門鶴山市，有一個被譽為「全球詠春文化原點，中國最美功夫水鄉」——「古勞水鄉」。「古勞水鄉」位於鶴山市西北部，河網縱橫交織，魚塘星羅棋布，小橋流水人家，六百年歲月悠悠，流淌著嶺南「威尼斯」的溫婉靈秀，也沈澱著「魚米之鄉」的富足豐饒，盡顯嶺南水鄉的旖旎風情。

鷺影靈動 譚成偉 攝

水鄉旖旎風光 譚成偉 攝

百鳥歸巢 譚成偉 攝

「鷺鳥天堂」靜臥於鶴山市古勞鎮大埠村。大埠村是廣東省「百千萬工程」首批典型村、「廣東省民主法治示範村」和「廣東省鄉村治理示範村」。

古勞大埠防汛樓前，一泓碧水環繞，孤然挺立著一棵古榕，蔥蘢繁茂。上千白鷺翔集其上，鳴聲清越，打破水鄉的靜謐，也喚醒了沈睡的詩意。它們或振翅高飛，搏擊長空，似與霞光共舞；或靜棲枝頭，宛如素雪凝枝，點綴著蔥蘢綠意；或輕點水面，捕食遊魚，泛起圈圈漣漪，恰似奏響自然的弦音。這靈動的鷺影，繪就一幅「水清河暢白鷺翔」的綺麗畫卷，成為僑鄉一道亮麗的風景線，也成就了這方「鷺鳥天堂」的美名。

河網縱橫交織 譚成偉 攝 河網縱橫交織 譚成偉 攝

大埠村是廣東省「百千萬工程」首批典型村 譚成偉 攝

在大埠村三一隊的內河湧心，有一座橢圓小島，四面環水，宛如水上青螺。其周灘塗錯落，魚塘棋布，魚蝦戲遊，浮遊生物聚匯，恰似自然擺下的珍饈盛宴，引得無數鷺鳥翩躚而至。晨曦初露，鷺鳥歡鳴，於島上空盤旋嬉戲；日暮西沈，百鳥歸巢，羽翼翩躚，勾勒出壯觀的剪影，引得遊人紛至沓來，沈醉於這鳥的天堂，流連忘返。

鷺鳥歡鳴 譚成偉 攝

橢圓小島宛如水上青螺 譚成偉 攝 橢圓小島宛如水上青螺 譚成偉 攝

歲月悠悠，古勞水鄉的豐饒饋贈，讓白鷺衣食無憂，安心繁衍；村民們質樸善良，視白鷺為友鄰，共守這方凈土，書寫著人與自然和諧共生的佳話。

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今天的大埠村，積極探索文旅、農旅融合之路，恰似點亮鄉村振興的星火，全力打造「望得見山、看得見水、記得住鄉愁、留得住人」的理想家園，讓美麗鄉村留住「詩與遠方」。墻繪塗鴉，是其獨特的鄉村文化符號。大埠村匯聚各方資源，以墻為紙，以繪為墨，將村內民房墻面悉心裝點，色彩斑斕，故事滿墻。田園豐饒、龍舟競渡之景躍然墻上，無聲滋潤著村民的心田，涵養著文明鄉風。漫步其間，道路整潔，墻繪生趣，花草相依，宛如步入詩意田園畫境，處處皆景，步步入情。

鶴山，踞於珠江三角洲腹心，西江之畔，大灣區西翼，得承東啟西之利。隨著黃茅海跨海通道通車，恰似長虹臥波，更為其添翼增彩，讓古勞大埠的魅力遠揚四方。

不少攝影愛好者拍攝鷺鳥 麥和幸 攝

不妨赴古勞水鄉之約，賞那「數千只白鷺齊飛」之景，感那鄉村文化魅力，讓心靈在這片水鄉凈土棲息。