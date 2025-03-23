影后高英病逝終年69歲　為80年代銀幕女神曾演《人民的名義》

巨星殞落！中國影后高英曾參演電影《她倆和他倆》、《燕歸來》等作品，以及2016年陸劇《人民的名義》，曾擔任江蘇省話劇院院長，該話劇院於3月22日證實高英病逝世南京，終年69歲。



中國影后高英：（按圖了解）



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綜合內地媒體報道，高英出生於南京，1979年考入江蘇省話劇團，同年以電影《她倆和他倆》爆紅，她1人分飾2角，將個性不同的雙胞胎姊妹演繹得活靈活現，也藉《她》片獲得中國文化部「青年優秀創作獎」，以新人之姿在中國影視圈嶄露頭角。

後來高英在《燕歸來》中飾演出國前夕被長官冤枉的中年婦女「陸燕」，高英將「陸燕」隱忍苦痛、被迫與丈夫分離，再到冤情平反、投入偏遠地區醫療援助事業的過程，展現的淋漓盡致，在1981年內地電影「百花獎」獲得不少觀眾投票支持，成為80年代家喻戶曉的銀幕女神。

之後高英陸續斬獲不少影視方面獎項肯定，如中國文化部設立的第7屆「文華獎」、中國話劇研究會「金獅振興獎」、江蘇省首屆「茉莉花獎」、江蘇省第2屆電影節「優秀表演獎」等，奠定她的演藝地位與聲望。

90年代起高英轉戰話劇演出，2016年還在知名陸劇《人民的名義》飾演配角「吳心儀」，雖然鏡頭不多，仍讓她的影迷驚喜不已。資深內地男星解濤曾和高英共事，解濤透露高英熱愛並敬畏舞台，但又非常平易近人，平時會到學校指導年輕學生表演，「印象最深的是有1次她影視劇拍到了一半，為了話劇舞台還是推掉了影視劇拍攝」。如今一代影后殞落，不少觀眾紛紛在社群平台發文悼念。

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