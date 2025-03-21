可以看不能吃！內地興起「文玩玉米」熱 上等貨色可叫價8千元
撰文：TVBS新聞網
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繼串珠、核桃後，中國年輕人流行起「盤玉米」，尤其受到女性歡迎。這種被用於解壓的「文玩玉米」是人工培育的真玉米，隨顏色、透度和外型等不同，單價最高可達數千元（人民幣，下同），有網友就分享過一根7800元的文玩玉米，折合港幣要價約8500元。
綜合內地媒體報道，在電商平台搜索「文玩玉米」，發現不少店鋪銷量上千，更有甚者已售出超2萬單。其中，多家店鋪客服表示，顧客大多數為女性。實際上，過去十幾年，體型較小的粟米常被用作寵物糧，而文玩愛好者們從中挑選出顏色、形態較好的粟米盤玩，這就是「文玩玉米」的最初形態。如今中國市面上主流的文玩玉米為「爆裂玉米」和「寶石玉米」這兩個品種，由於顏色豐富又能隨心配色，不少人將其當作觀賞品。
即睇這些「文玩玉米」有多精緻漂亮：（按圖了解）
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在小紅書等中國社群平台上，關於「文玩玉米」貼文超過10篇，內容涵蓋選品攻略到戰利品分享。有網友就發出剛買入的文玩玉米，每個都籽粒飽滿，外形小巧精緻，「很耗時，但也很有成就感。」
不過也有不少網友分享失敗貼文，有人就發文求助：
．「怎麼辦。文玩玉米變爆米花」
．「發霉了，智商稅啊」
．「一個月裂開了，盤了個寂寞」
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