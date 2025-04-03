繁花真實版！「上海最美閲覽室」已開放　身處當年遠東第一大酒店

在外灘邊，有一扇曾關閉多年的神秘小門，連通一座百年歷史的古老空間。這扇漂亮的紅頂小門，現在已經敞開，裏面就是「滬上最美閲覽室」。



走進這裏，彷彿進入了一個安靜的結界，景點遊客的嘈雜聲拋諸身後，眼前一間寬闊、精緻的大廳豁然開朗。新古典主義建築風格，壁畫、水晶吊燈、經典的artdeco傢俱，牆上掛着百年前發行的股票……這處漂亮的空間，其實是一座公共閲覽室，名叫「上海早晨」。

在這裡隨手拿起一本讀物都像是一場沉浸式穿越。（外灘提供）

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復古精美的高顏值，和鬧中取靜的反差感，讓它最近成了滬上文藝愛好者的熱門打卡地。閲覽室只是這棟建築的一小部分，它所處的這座中國證券博物館，前身為浦江酒店，老上海無人不知。它曾是全國的第一家西商酒店禮查酒店，中國第一盞電燈在此點亮，第一部電話在這裏接通……這裏就是半部上海現代史。在這場實地探訪中，外灘君見到了更多歷史資料之外的美，真實呈現在眼前，伸手便可觸摸到百年前的痕跡。

外灘邊「最美閲覽室」

經過多年整修，「上海早晨」閲覽室近日正式對外免費開放。難得的是，它還沒有被過度網紅化，依然能坐在閲覽室裏安安靜靜地看書，或放空一會。「上海早晨」閲覽室的地理位置得天獨厚，幾步之遙就是外白渡橋，浦江風光盡收眼底。

之所以起這個名字，是因為這個門裏面曾經是一家老牌本幫菜，就叫「上海早晨」，北外灘片區的老街坊都很熟悉。如今保留下來的內部裝修和大量燈飾、壁畫，也都是從當時的餐廳內沿用下來的。建築內部保留了浦江酒店曾經的構造，還原了百年前老上海的精緻風貌。木製的書架、桌椅，老式質感的枱燈，水晶吊燈的色調賦予空間温暖的氛圍。

閲覽室內設置了約20個坐席，共2000餘冊圖書，涵蓋文博方誌、歷史人文、證券金融等多個領域。不同於我們常見的現代化閲覽室，這裏的古色古香有種獨特的氣息，隨手拿起一本講述海派歷史的讀物，就能享受一場沉浸式的穿越。

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遠東第一大酒店

從閲覽室小門拐出來，就能看見中國證券博物館的大門，上方依舊保留着浦江酒店四個大字。19世紀，這棟建築有個更廣為人知的名字——禮查酒店。1846年，蘇格蘭商人禮查（Peter Felix Richards）在公館馬路（現金陵東路）造起一座西式旅館，起名禮查酒店，成為中國第一家西商酒店。1858年酒店搬到了此處，英文名改為Astor House Hotel，這個名字如今建築內仍隨處可見。在隨後的數十年中，禮查酒店經歷了數次擴建、翻新，到1907年最終演變為新古典主義維多利亞巴洛克式建築，有了如今的樣貌。

這棟大樓本身就堪稱上海西洋建築的博物館，內部大量的細節，能讓人沉靜下來觀看許久。拱門、穹頂、彩色玻璃、樓梯構造，以及工藝精巧的木地板，無不流露着百年前的奢華韻味。二樓禮查廳，是老上海最有名的交誼舞會場地之一。大提琴形狀的鑲嵌地板是這裏的標誌，全柚木細條鑲嵌，工藝極為繁複。。從三樓中庭看出去，有一個巨大的兩層空間。陽光從天窗照射進來，灑在紅磚牆和木柵欄上，目之所及皆為時光的痕跡。樓下臨展廳被佈置為中國近現代證券展，加上頗有時代感的路燈和長椅，有遊客笑稱來到了哈利波特里（Harry Potter）的魔法站台。

《繁花》故事就在這裏

直到沙遜大廈的華懋酒店建成前，禮查酒店一直都是中國最大的西商酒店。羅素（Bertrand Russell）、愛因斯坦、差利卓別靈（Charlie Chaplin）、愛德加史諾（Edgar Snow）都曾在這裏下榻。周恩來與鄧穎超伉儷在1927年為了躲避追捕入住禮查酒店，房間如今還原了當時的樣貌。

每當有新事物進入中國，禮查酒店的住客總能最早體驗到，在這裏誕生了中國現代化進程中的無數「第一次」。1867年，禮查酒店在上海最早使用煤氣；1882年，2000瓦的電燈照亮禮查酒店，轟動全城；同年，這裏舉行了上海第一次西方馬戲團演出；1883年，英商上海自來水公司開始向租界供水，禮查酒店成了上海最早使用自來水的建築；1897年，5月22日，禮查酒店舉行中國首次電影放映，第一次西方半有聲和有聲電影放映也在這裏；1901年，禮查酒店成為上海最早使用自動電話的單位之一，在上海第一本電話名簿中的號碼為200。到了1959年，被新中國上海市人民政府接管的禮查酒店改名為浦江酒店，繼續負責接待外籍和華僑旅客。

浦江酒店的另一個歷史重要意義在於，它開創了中國資本市場新的歷史。1990年12月，上海證券交易所在浦江酒店底層大廳正式開始營運。新中國第一代股民在此聚集，大飛樂、小飛樂、電真空等八隻股票成了大明星，櫃枱前天天擠滿了人。電視劇《繁花》中描述的許多場景，就發生在此處。也因為這一歷史基因，2018年，浦江酒店被正式改造成中國證券博物館。大量歷史債券、股票等珍貴藏品，得以更系統化地向大眾展示。

目前中國證券博物館正免預約免費開放，不妨去實地看看，發掘更多有趣的歷史細節，感受外灘邊不一樣的歷史之美。

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