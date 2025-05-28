｢人文灣區 數智灣區｣論壇深圳舉行　倡建跨境數據文化貿易試驗區

2025文化強國建設高峰論壇「人文灣區 數智灣區」論壇27日（周二）在深圳國際會展中心舉行。多名內地、港澳專家學者及文藝工作者在論壇上探索灣區文化的現代表達和「數智灣區」的文化創新。



知名演員張國立分享自2023年帶領劇社「龍馬社」從北京移師深圳坪山扎根的經歷。

知名演員張國立的電視劇深受港人喜愛，他分享自2023年帶領劇社「龍馬社」從北京移師深圳坪山扎根的經歷。張國立表示，深圳是藝術生發的良田，龍馬社將加強與香港、澳門戲劇藝術機構的聯動合作，共同創作反映灣區故事的精品劇目，讓戲劇化作大灣區民心相通的橋樑，促進大灣區文化交流與融合。

科幻作家、「2023年雨果獎」最佳短中篇小說獎獲獎者海漄。

關於科技如何推動文化發展方面，科幻作家、「2023年雨果獎」最佳短中篇小說獎獲獎者海漄則表示，大灣區是科技時代的高地，培育了大量優秀的科技企業，這種創新文化也是科幻作品的土壤；只要科學技術在發展，創作科幻小說的活力就不會消失。

香港西九文化區表演藝術主管（戲曲）鍾珍珍在論壇上表示，內地演出院團可利用港澳地區「出海」便利等有利條件，讓中華優秀文化「走出去」。

全國政協文化文史和學習委員會副主任、澳門文化界聯合總會會長吳志良。

全國政協文化文史和學習委員會副主任、澳門文化界聯合總會會長吳志良則關注港澳及內地數據跨境互通的問題，他倡議在橫琴建設「跨境數據文化貿易試驗區」。

吳志良解釋，如果運用區塊鏈技術實現澳門或者香港影視作品通過廣州確權、深圳融資、香港發行，這種文化要素跨境流通協議是「一國兩制」框架下新型生產關係的實驗。他說：「很多時候這種生產要素的跨境出現各種障礙，從區鏈塊技術，數據方面完全可以解決的。」