2025年度｢最低滿月｣將於11日15時44分現身　北半球午夜可觀賞奇景

天文愛好者注意！本年度「最低滿月」將於6月11日下午15時44分現身天宇。當日晚間，北半球公眾將看到一輪今年離地面最近的滿月，月亮地平高度不足21度，呈現「低懸地平線」的獨特景象。



據《央視新聞》報道，中國科學院紫金山天文台科普主管王科超解釋，此現象與月球軌道運行規律密切相關，且近年來罕見。



何謂「最低滿月」？

王科超介紹，月亮繞地球公轉的軌道稱為白道，其「地心視赤緯」每月變化，「類似於地球上的緯度，赤緯相當於標記天體在天空中位置的『南北身份證』」。當月球運行至白道最低赤緯處且恰逢滿月時，便形成年度「最低滿月」。

此次滿月時刻為北京時間11日（即農曆五月十六日）15時44分，月亮與太陽黃經相差180度，距離地球約40萬公里。北半球的公眾會看到月球處於較低的位置。

以北京為例，午夜時分月球視赤緯為-29度10分，月亮的地平高度不足21度，彷彿低垂地懸在地平線上，此景觀會帶來非常美妙的景象，午夜推窗，月光盈滿於室，有種別樣的靜謐。

2024年6月21日，「最低滿月」亮相北京北海公園上空。（資料圖）

從天體運行看，白道與地球公轉軌道（黃道）存在平均5度9分的夾角，而黃道與天赤道夾角為23度26分。

王科超指出，白道與黃道交點連線約18.6年完成一周移動，導致白道和天赤道交角在18度17分至28度35分間變化，相應地，白道的最低赤緯會在-18度17分到-28度35分之間變化。今年「最低滿月」已接近白道赤緯最低值，由於存在視差，在北半球地面上看到的月球視赤緯甚至比其地心視赤緯更小。

2024年6月21日，「最低滿月」亮相北京北海公園上空。（資料圖）

最低滿月常在夏季現身。（央視新聞）

「最低滿月」為何常現身夏季？

王科超解釋，太陽與滿月的赤緯高度變化規律相反，夏季的滿月與太陽黃經相差180度，位於南半球的黃道附近，赤緯度較低，因此從地球觀測時月亮位置較低。

此次「最低滿月」對應農曆五月十六，觀賞效果極佳。公眾可於11日午夜留意東方天空，捕捉「低垂明月」的靜謐之美。