古代殘忍女性宮刑：鐵勾放體內掛重物扯甩子宮　切掉乳房變女太監

中國歷史上有許多殘酷至極的刑罰，近年的宮鬥劇《如懿傳》也有重現貓刑、步步紅蓮、鞭刑等，讓這些古代酷刑又被拿出討論。



而對女性最為殘忍的，莫過於宮刑，據傳，會使用一把鐵勾放入體內，掛上重物拉扯，等到子宮和卵巢脫落後再去除，此外還有縫陰術、幽閉術等宮刑，手段都非常不人道。

宮鬥劇《如懿傳》也有重現貓刑、步步紅蓮、鞭刑等（《如懿傳》劇照）

曾有史料記載，中國歷史上有過「女太監」，因為宮鬥失敗而慘遭絕育。其中一種方式是將人綁在柱子上，灌下麻醉湯藥後，將一隻勾子放入體內，再掛上重物，使用軟槌均勻捶打下腹部，使其子宮和卵巢等生育器官缺血壞死後掉落，之後再用刀子將乳房割除，等人傷口痊癒後，便成了名符其實的女太監。

此外，還有縫陰術（鎖陰術），顧名思義就是用縫線將女子的私處縫起，一般在官場時不用使用，而是在民間盛行，用來對付出軌的妻子，清朝褚人獲的《堅瓠集》中就曾提及；另一種則是幽閉術，明朝曾有史料記載過程：

用木槌擊婦人胸腹，即有一物墜而掩閉其牝戶，只能便溺，而人道永廢矣。

至於是什麼器官墜落則眾說紛紜，唯一比較有可能的則是女性陰道深處的小骨「羞秘骨」，掉落後會卡住私處口，導致無法發生性關係。

現在人最常聽說過的，就是騎木驢，這種宮刑比縫陰術、幽閉術更為殘忍，有可能使人喪命，會讓女子的生育器官全都毀壞，讓人聞之喪膽；這麼做的用意，是不想讓這些女太監再用「女人的身份」爭寵奪利，而遭受到這類宮刑後的女子，大部分都無法存活，下場相當淒慘。

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《如懿傳》中曾出現過多種酷刑，如懿為了教訓阿箬，拔了對方的指甲，又處以「貓刑」，也就是將阿箬衣服脫掉，和好幾隻野貓裝在麻袋裡，外人拿鞭子抽打麻袋，袋中的野貓受到刺激就會開始攻擊，原著中阿箬最後被咬得血肉模糊，不過在電視劇中，鏡頭一轉阿箬滿臉鞭打的痕跡坐在冷宮中的牆邊，疑似是把駭人的刑求過程刪掉了。

不只如此，還有太后為了教訓如懿，原本要給予「步步紅蓮」的刑罰，用一種叫做「鐵蒺藜」的武器，上面佈滿鐵刺，毒打受刑者的腳底板，直到血肉模糊見骨為止，此時再將受刑者扶起來行走，地上就會有血紅的腳印，稱做是「步步紅蓮」，而受刑者的腳也等於是廢了。

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