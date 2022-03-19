靠一張嘴拿下70座城的超強謀士　卻因韓信一幼稚決定被處恐怖極刑

平民皇帝劉邦能夠打敗西楚霸王項羽，開創中國偉大朝代—漢朝，是因為身邊有許多謀士輔佐，像是擅長行政管理的蕭何、運籌帷幄的張良，或是以奇計聞名的陳平等。



不過，在劉邦手下還有一名鮮為人知的謀士——酈食其，他愛喝酒、講話直白，曾經靠著「三寸不爛之舌」就拿下了齊國的七十餘座城池，立下史無前例的奇功。

然而，酈食其建功以後，卻遭遇悲慘的下場。酈食其是什麼人物？何以靠話術就攻下齊國？本文將帶你一窺究竟……

60多歲才「初出茅廬」卻屢立奇功 最強謀士死法極慘（點圖放大閱讀）▼▼▼

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年過六十才初出茅廬 深受劉邦重用

酈食其沒有赫赫有名的家世，他出身貧寒，年輕時熱愛讀書、辯才無礙，還是一個大酒鬼。秦朝末年，各方豪強起事要推翻暴政，有平民出身的陳勝、吳廣，有項羽的叔父項梁，酈食其跟當時許多的謀士一樣，想尋找值得輔佐的君王，然而這些檯面上的英雄好漢他都看不上眼，就這樣一等就等了數十年，直到漢王劉邦出現，才讓年過六十的酈食其心動不已。酈食其跟劉邦又是如何相識？這故事得從他的鄰居說起，酈食其鄰居的兒子當時正在劉邦麾下擔任騎士，酈食其得知劉邦抱負遠大，是他一直期盼的老闆類型，於是在鄰居兒子的引薦下，才得以與劉邦見面。

不久後，劉邦率軍來到酈食其的家鄉—高陽，酈食其趕緊到旅店求見。然而，劉邦當時根本無心接見，他正在床上享受侍女的洗腳服務，不耐煩地問使者：「要見我的人是誰？」使者回答：「看上去像一個儒生。」劉邦喊著：「我哪有空見什麼儒生！」使者請酈食其回去。酈食其氣著大罵：「你再進去跟劉邦說，我是高陽酒徒，不是儒者！」劉邦聽到這回答，感到非常好奇，想見識這位「高陽酒徒」到底是何方神聖。酈食其踏入房間後，看到了衣衫不整、踞坐在床上的劉邦，一副不想見他的模樣，問道：「劉邦，您是想要協助秦朝攻打起義的諸侯呢？還是想要率領諸侯打敗秦朝呢？」劉邦看著面前這位年老儒生，脫口大罵：「混蛋儒生！天下人受秦朝暴政之累已經很久了，所以各諸侯相繼起義，怎麼說我是幫助秦朝攻打諸侯呢！」酈食其接著說：「如果您是要率領諸侯打敗秦朝，那接見長者的時候，就不應該不禮貌地踞坐。」劉邦突然醒悟，趕緊穿好衣服向酈食其致歉，隨後任用他為謀士。酈食其對劉邦「知錯能改」之舉非常感動，隨後為他勸降了當地秦軍，從此深受重用。

逼使項羽停戰和談 只靠一張嘴拿下齊國 最後卻慘遭烹殺

公元前204年，項羽與劉邦的「楚漢相爭」正打得火熱，項羽率領大軍攻打漢軍重鎮滎陽，劉邦見到銳不可擋的楚軍，嚇得退守到鞏縣、洛陽，拼命佈置防禦工事。劉邦擔心楚軍遲早會打敗他，在場的文臣武將都人心惶惶。此時，酈食其靈機一動，他告訴劉邦還有一個扭轉戰局的辦法：「王者以民為天，而民以食為天。滎陽附近的敖倉有很多糧食，項羽不重視，只派了些老弱殘兵把守。你趕快把敖倉打下來。守住太行要道，勝利就不遠了！」劉邦立即揮軍攻打敖倉，果然大獲全勝，還逼迫項羽停戰，簽訂了鴻溝之約。酈食其立下奇功，為漢軍爭取了喘息的時間，按兵等待反擊項羽的時機。

隔年，劉邦為了補足戰力與項羽決一死戰，要派遣使者說服其他諸侯歸降。劉邦想到酈食其膽識過人、辯才無礙，是這次出使齊國的最佳人選，於是派遣他前往遊說齊王。酈食其不負眾望，在大殿上他向齊王田廣分析戰局，只要加入漢王陣營，必定能打敗項羽。齊王原本沒什麼興趣，但在酈食其精闢的分析下，最後決定投靠劉邦陣營，將齊國七十餘城全部獻出。然而，當時正在齊國邊境的漢營大將軍韓信對劉邦的安排毫不知情，他率軍到一半才聽說酈食其已經說服齊國投降，準備班師回營。韓信身邊的謀士提醒他：「劉邦還沒有撤回攻打齊國的命令，且齊國邊境守軍正在撤退，此時正好是攻打的絕佳時機。不只如此，若現在趁勢追擊，還能將酈食其的功勞搶過來。」韓信覺得有道理，下令奇襲齊國邊境，一舉殲滅了主力軍隊，還直搗齊國首都臨淄。齊王田廣接獲消息後大發雷霆，他認為漢軍「一方面遣使談和、一方面派軍攻打」根本在戲耍他，於是要求酈食其寫信叫韓信退兵，否則要讓他好看。酈食其知道韓信不可能撤退，而且漢軍兵臨城下，齊國早已名存實亡，他面不改色答覆：「幹大事的人不拘小節，成大德的人不需辭讓，我絕不會幫你們勸說韓信！」此話一出，酈食其被侍衛逮捕，在大庭廣眾下被丟進熱鍋烹殺，齊國也在不久後被漢軍攻破。

酈食其靠著「三寸不爛之舌」為漢軍立下大功，拿下了齊國所有領土，讓劉邦有實力打敗項羽，可惜這位謀士沒辦法看到漢朝建立的那一天。劉邦平定天下後，為了報答酈食其的犧牲奉獻，於是冊封其子為侯。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：邦手下最狂謀士是他！只靠「一張嘴」拿下齊國70座城池，卻因韓信一舉動落得悽慘下場】