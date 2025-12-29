故宮出借米芾行書三札被疑是印刷品　江西博物馆：展品是原件

此前南京博物院館藏《江南春》疑現身北京拍賣場事件，令其陷入監守自盜的疑雲，備受熱議。而近日又有觀眾質疑江西省博物館展出的米芾《行書三札卷》為「印刷品」，江西省博物館官方回應稱，嚴格按照國家相關規定組織實施借展、布展工作，該展品為原件。



北宋書法家米芾的《米芾三札》。（江西省博物館微信公眾號截圖）

近日，前中國書法家協會會員冷恆宇（網名「大雨廔」)質疑江西省博物館展出的米芾《行書三札卷》為「印刷品」，他表示，米芾真跡本該墨色濃淡交織，可展出的作品墨色均勻得像印刷品。

指出展出的米芾《行書三札卷》為「印刷品」的現場觀眾，前中國書法家協會會員冷恆宇的抖音賬號主頁。（抖音截圖）

前中國書法家協會會員冷恆宇稱江西省博物館展品米芾《行書三札卷》為假，有被調包的可能。（抖音截圖）

12月28日，江西省博物館通過微信公眾號發佈聲明稱，該博物館嚴格按照國家相關規定組織實施借展、布展工作，該展品為原件。

公開資料顯示，北宋書法家米芾的《米芾三札》珍藏在北京故宮博物院，此次「黃庭堅誕辰980周年特展」由江西省文旅廳和故宮博物院主辦，江西省博物館承辦。米芾《米芾三札》就在其中展出。

據了解，此卷為米芾三封書信合裱而成，其中《長至帖》為夏至日祝頌同僚仕途之作，《韓馬帖》記錄商借唐代韓幹鞍馬圖事宜，《新恩帖》系恭賀新任吏部侍郎的信函。

網民評論：

「不難看出，現在國內博物館有一定程度的信任缺失。」

「南京博物館事件一定要給公眾一個交代，否則誤會越來越重。」

「人民群眾有監督的權利，請官方正面回覆視頻主質疑的幾點問題。」

「印刷品也太扯了，誰看不出來啊，要造假不至於這麼低級？」

