爆笑國產Game《中年失業模擬器》　為供樓命都唔要　情節現實到喊

人到中年，然後失業了，接下來如何翻盤人生，成為百萬富翁，資產過億？最近一款遊戲把我玩「破防」了，它就是——《中年失業模擬器》。

打工人有多苦，看看最近的新聞就知道了，但沒想到還能在遊戲裏提前體驗到最為可怕的「未來」，光是遊戲名字就挺讓人窒息。

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《中年失業模擬器》還原了一些生活中的難處，社會話題，也給出了暴富的捷徑，玩家不光可以在其中感受人生不易，也能體驗日入斗金的快樂。

不過遊戲終究是遊戲，可以重來無數次，但人生卻沒有留給我們那麼多的選擇。在現實中，搬磚會讓身體酸痛，撿垃圾時，自尊心受挫更不是單純的文字描述，而是心頭的焦灼感。更別說現實中的高利貸、小額貸款，去當僱傭兵，很多普通人並沒有那麼多勇氣與成本玩甚麼放手一搏。

像我現在連出門都不敢，因為怕感染新冠病毒。在遊戲中，我們或許可以嘗試不同的人生活法與軌跡，但現實裏，我們還是要謹慎地經營好自己的每一步。尤其是我才發現，遊戲中的主人公雖然中年失業，但已經買下了兩室一廳的大房子，找到了老婆，成了家，兒女雙全。而現實中的我呢？遊戲玩到最後，小丑竟然還是我自己。

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