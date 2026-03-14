不是穿越！南京明城墻肇建660週年　「劉德華」城磚簡體再引關注

撰文：吳真銘
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今年是南京明城墻肇建660週年，一塊印有 「劉德華」字樣的銘文城磚出現在「城墻與家國」主題影片裏，受到網民關注。除了探討為何當時就已經有簡體字外，影片內容介紹當時的造磚質檢系統，身兼「造磚人」和「甲首」的「劉德華」得為這塊磚的質量實名負責，目前這塊「網紅」城磚藏於南京城墻博物館。

「刘德華」銘文城磚。（人民網）

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據此前報道，這塊城墻磚上的「劉德華」為明初瑞州府上高縣（今江西宜春上高縣）一名普通的造磚人，在城磚燒制中身兼「甲首」與「造磚人夫」兩職。甲首為基層組織管理者，造磚人夫則是直接參與燒制城磚工役的百姓，身兼兩職的他要實名上磚，為磚塊的品質負責。該磚上的銘文詳細記載了包括「劉德華」在內的多名參與人員，記錄相關人員資訊，可追溯責任。

中華門城牆的「刘德華」磚。（北京日報）

《北京日報》報道，據南京城牆博物館副研究員王騰介紹，勒名「劉德華」的南京城牆磚並非獨此一塊。以中華門為代表的南線、北線、西線城牆及午門均有發現並保留。他稱，南京至少已發現有16塊「劉德華」銘文城磚。

為何會出現簡體字？

南京市城牆研究中心文化遺產部副主任夏慧表示，磚文製作過程講究便捷性，南京城牆磚文多為印製而成，為書寫或雕刻方便，往往使用筆畫更為簡單的民間俗字，其中一部份與現行簡體字相同。

據了解，魏晉南北朝時期，除了當時通行的正體字（官方認可的規範漢字）外，常用的楷體漢字中已有一些形體比較簡單的字在民間流行。新中國成立後，國家對簡寫俗字進行收集、整理，最終確立為今天的規範漢字。

南京城牆博物館。（資料圖）

夏慧介紹，南京城牆磚文中現已發現300多個俗字，包括簡體字、異體字等。其中較為常見且與現行簡化字相同的，除了「劉」，還有「時」「萬」 「廬」「寶」等30多個，涉及人名、地名、官職、身份等信息。

「磚文是南京城牆磚自帶的『原生檔案』，有著豐富且多元的文化遺產價值，不僅是研究明初行政區劃、職官制度、徭役制度的重要實物資料，還是中國姓氏文化與明初移民史研究的重要參考。」夏慧說。

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