若不能防止化公為私　類似南京博物院事件將反覆發生

2月9日，針對前段時間在輿論場引發廣泛關注的南京博物院事件，江蘇省委省政府調查組公布調查結果。

據了解，1959年著名收藏家龐元濟（字萊臣）後人將包括明代畫家仇英的《江南春》圖卷在內的137件畫作捐贈給南京博物院，然而後來包括《江南春》圖卷在內的5幅畫作被南京博物院認定為偽作，再之後《江南春》圖卷在未告知龐家後人的情況下被處置，2025年竟出現在北京拍賣市場。《江南春》圖卷的流失讓公眾質疑南京博物院存在文物保護失職乃至監守自盜的嫌疑。

為了回應公眾的疑問，2025年底，國家文物局成立工作組，江蘇省委省政府成立調查組，共同核查南京博物院文物管理中的有關情況。現如今，根據江蘇省委省政府調查組發布的情況通報可知，上世紀90年代，由於南京博物院時任常務副院長徐湖平違規簽批和原江蘇省文化廳違規批覆同意，《江南春》圖卷等書畫被違規調撥原江蘇省文物總店銷售，1997年時任文物總店書畫庫保管員兼銷售員張某認為有利可圖，故與朋友一起先以偷改價格標籤的方式低價買走《江南春》圖卷，再以高價賣給字畫商陸某。

陸某後來將《江南春》圖卷質押給南京十竹齋藝術品投資有限公司，但因資金困難未按約定贖回，故南京十竹齋藝術品投資有限公司將《江南春》圖卷賣給字畫商朱某，最後朱某又將《江南春》圖卷拿去拍賣。

龐萊臣後人捐給南京博物院的明代仇英 《江南春》圖卷，2025年出現在北京一拍賣公司預展中。（澎湃新聞）

據調查組的說法，目前《江南春》圖卷已存入南京博物院書畫專庫，當年擔任常務副院長的徐湖平「對於南博存在的文物管理尤其是受贈文物管理制度缺失、制度執行不到位等問題，應負主要領導責任」，因還涉嫌其他嚴重違紀違法問題，已被紀檢機關調查。當年擔任書畫庫保管員兼銷售員的張某涉嫌嚴重職務違法，已被調查。

調查組認為：「此事件暴露出南博過去一段時間制度缺失、管理混亂，尤其是受贈物品管理制度規範不嚴格，政策制度執行不力，少數幹部職工紀律規矩和法治意識淡薄，造成國有資產流失，損害了國有博物館公信力，教訓極其深刻。」

南京博物院的《江南春》圖卷流失事件並非個例。2015年新華社的一份報道顯示，前廣州美術學院圖書館館長蕭元利用職務便利，以自己事先臨摹好的贗品調包館藏的張大千、齊白石等書畫家的143幅書畫作品，竊為己有，並將其中的125幅書畫委託給拍賣公司進行拍賣。

南京博物院當年有接受捐贈文物清單，其中有明代仇英《江南春》卷。（澎湃新聞）

除此之外，最近網上有兩個流傳的訊息，一是收藏家吳景洲之孫吳歡表示，其祖父在1955年捐給故宮博物院的241件珍貴文物到80年代的時候竟然只剩下170餘件，丟失60多件，二是金石家劉軍山之子劉百訓在1956年將父親集畢生精力收藏的401種、4955冊古籍善本圖書和1260種、2333件珍貴的碑帖捐贈給陝西省圖書館收藏，不料後來發現，2333件碑帖只剩下876件。這兩個流傳的訊息讓人心寒，相關文物保護部門應該進行核查。

文物和書畫精品是中華文化的重要組成部分，是中華民族的寶貴財產。以博物館為代表的文物保存機構同時肩負捐贈人和國民的重託，應當為國家妥善保管文物和書畫精品。然而讓人難以接受的是，《江南春》圖卷在鴉片戰爭後的中國內憂外患的局勢中，面對多次重大社會危機，皆能得到妥善保管，最終竟然是在龐元濟後人將《江南春》圖卷捐給南京博物院後，被一個書畫庫保管員兼銷售員賤賣。這說明南京博物院的文物保護工作存在重大漏洞，以至於《江南春》圖卷被化公為私。

無論是公立博物館還是公立圖書館，都具有公共屬性，不是某個領導或員工的私產。那些在公立博物館和公立圖書館工作的人，他們的工作是為人民、為國家服務。為了防止他們化公為私，最有效的解決辦法是在民主和法治框架下建立約束和監督機制，讓捐贈人和國民有知情權和監督權。

中國社會應當充分運用現代科技來確保國民對公共機構的監督權，讓公眾可以通過數字和AI技術來了解文物的保護情況。只有讓權力在陽光下運行，只有努力建立防止化公為私的機制，才能從根本上破解監守自盜的困境，否則時間一久，類似南京博物院的問題會反覆發生。