《阿嬤》破10億｜主演現身深圳文博會　科創之城正成為文化高地

5月24日，潮汕話電影《給阿嬤的情書》上映二十餘天票房成功破10億（人民幣，下同），男女主演近日也驚喜亮相了本次深圳文博會。這部深圳出品的電影大受歡迎，展示出了深圳在科技創新之外的文化實力。



潮汕話電影《給阿嬤的情書》上映二十餘天票房成功破10億。（微博）

《給阿嬤的情書》票房破10億

據網絡平台數據，截至5月24日，2026年度內地電影總票房（含預售）已突破151億元。其中，電影《給阿嬤的情書》口碑破圈、勢不可擋。截至目前，票房已突破10億元（含預售），躋身2026年度票房榜前五。

潮汕話電影《給阿嬤的情書》上映二十餘天票房成功破10億。（央視新聞）

男女主演現身深圳文博會

2003年，深圳被確定為國家首批文化體制改革試點地區，提出「文化立市」戰略。結合產業發展特點和毗鄰港澳的區位優勢，深圳決定舉辦中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（文博會），成為第一個國家級、國際化、綜合性的文化展會。

5月21日，備受關注的第二十二屆文博會在深圳國際會展中心拉開帷幕。展示規模從首屆的4.5萬平方米擴大到16萬平方米，參會國家和地區從10個增加至65個，將展出文化產品超過12萬件。

深圳原創出品電影《給阿嬤的情書》主創也驚喜現身深圳文博會現場，李思潼（飾演謝南枝）用潮汕話問候觀眾，王彥桐（飾演鄭木生）坦言7億票房仍無實感。

深圳原創出品電影《給阿嬤的情書》主創也現身文博會現場。（第一現場）

深圳原創出品電影《給阿嬤的情書》主創也現身文博會現場。（第一現場）

科創之城長出文產大樹

《新華社》發文分析，在許多人的固有印象中，科技企業林立的深圳以速度著稱。但深圳讓人刮目相看的不只是GDP，還有快節奏背後涵養出的文化定力。

近期公布的數據顯示，2025年，深圳規上文化及相關產業企業3904家，實現營業收入超1.5萬億元，比上年增長16.6%，產業規模穩居全國前列。深圳文化產業增加值從2004年的163億元增長至2025年的超3000億元，占當地GDP比重由4%左右穩步增長至8%左右。

5月21日，在第二十二屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會上拍攝的騰訊展台。（新華社）

從《詠春》到《阿嬤》 深圳正成為文化高地

文章分析，深圳因改革開放而生，匯聚了天南海北的藝術家。不同地域文化的創作者甘願在深圳紮根、潛心打磨，創造高質量的文化作品。例如深圳原創舞劇《詠春》以現代舞台語言重構嶺南武學精神，開啟全球巡演，先後登陸新加坡、倫敦、巴黎、莫斯科、多倫多等城市劇院，所到之處好評如潮。

深圳原創舞劇《詠春》。（新華社）

一顆顆文化種子在這裏破土而出。DataEye劇查查報告顯示，深圳微短劇出海實力位列全中國第二，被稱為「微短劇出海之都」，成為傳播中國故事的重要窗口。

《給阿嬤的情書》是導演藍鴻春「潮汕三部曲」的第三部。而從拍第一部電影開始，深圳市宣傳文化發展專項資金就給予了創作扶持。統計數據顯示，2019年至今，深圳已有20餘部影片全程走完小成本電影扶持體系流程並成功在院線發行。

《給阿嬤的情書》導演藍鴻春。（小紅書圖片）

北京大學藝術學院教授李道新等認為，深圳是經濟、科技、人才高地，也正成為文化高地，理應產出能夠講述深圳故事、廣東故事、中國故事，乃至世界故事的代表性文化作品。