《給阿嬤的情書》導演冀盡快｢出海｣：向全球觀眾展示中國人重情義

「真善美是全人類共通的價值追求，不分國界與地域。我們希望用質樸真摯的情感敘事，講好一個故事，在具備普適共鳴的基礎上，自然融入僑鄉獨有的文化元素。」潮汕方言電影《給阿嬤的情書》導演藍鴻春近日接受中新社「東西問」採訪時表示，唯有讓故事擁有世界性、普適性，才能讓紮根本土的僑鄉文化被更多海外觀眾理解、接納。



上映不到20天，《給阿嬤的情書》熱度持續攀升。據燈塔專業版即時數據，截至5月17日11時20分，影片票房超4.2億元人民幣（編按：目前票房已破5億）。這部以僑批為敘事核心，串聯起中泰兩地、兩代人守望互助的潮汕方言影片，跨越方言壁壘，收穫了不同地域、不同語言背景觀眾的廣泛認可與喜愛。國內掀起觀影熱潮，海外傳播的呼聲也愈發高漲。

電影《給阿嬤的情書》劇照。（豆瓣）

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「我收到非常多海外僑胞發來的反饋，熱切表示『我想看』，包括法國、澳洲、東南亞等國家和地區。不少從事海外對外漢語教育的同窗，也十分期待看到這部影片。」藍鴻春說。

藍鴻春稱，基於廣泛呼聲，他們正加快推進該電影海外發行工作，目前已與海外發行機構展開洽談，希望能儘快「出海」。「不僅面向海外華僑華人，也面向全球各地的觀眾，展現中國人重情重義的情感。」

該影片約95%台詞採用潮汕方言演繹，汕頭小公園、潮州泰佛殿等實景鏡頭，橄欖菜、工夫茶、扛標旗等潮汕民俗貫穿敘事，濃郁的「潮味」撲面而來。

在藍鴻春看來，這些文化符號並非刻意堆砌，而是潮汕人真實生活的自然流露。

人物來自潮汕，生活自然會帶着潮汕印記，目的就是讓觀眾看見真實的潮汕文化。 藍鴻春

地域文化如何打破語言壁壘，打動非潮汕地區乃至海外觀眾？藍鴻春有着清晰思考：潮汕文化是載體，情義與親情才是內核。鄉愁、堅守、善良，是全人類共通的情感，觀眾即便不懂潮汕方言，也能被故事內核打動。

影片以一句「阿嬤說做人要有情有義」開篇，以情義信仰貫穿始終，將潮汕女性的堅韌、海外僑胞的擔當、跨越生死的守護娓娓道來，讓地域文化升華為共通情感。

片中出演女主角老年一角的吳少卿正是來自揭陽的84歲「網紅」阿嬤。（中國婦女）

這份厚重的家國情義，亦源於藍鴻春多年行走海外、尋訪僑胞的真實見聞。故事的創作底色，可追溯至2018年。彼時他的首部潮汕方言院線電影《爸，我一定行的》在廣東地區觀眾乃至東南亞海外華人圈反響不錯，也讓他啟動紀錄片《四海潮味》的拍攝。

2019年，藍鴻春與團隊走遍東南亞、歐美等地，傾聽無數海外華僑華人紮根異國、心繫故土的人生故事，為《給阿嬤的情書》埋下創作伏筆。

在馬來西亞吉旦島，以打漁為生的潮汕籍大叔講述父輩自發集資為家鄉修建柏油路的故事；在法國，僑領鄭輝白手起家、捐資千萬反哺家鄉教育，詮釋桑梓深情；在越南，七旬華文教師芬姐堅守講台，依舊用潮汕話向孩子們教授中文，一生期盼歸鄉；在泰國，老一輩華僑華人編撰教材、堅守華文教育……一位位僑胞的真實經歷，讓藍鴻春深切感受到海外遊子刻入血脈的家國情懷。

影片融入謝南枝堅守教書育人、在異鄉發展華文教育等情節，還原了海外華僑華人傳承中華文化的執着。藍鴻春表示，這反映的是當年華僑華人的真實情況。

我們接觸了不少六七十歲的華僑華人，普通話講得特別好，靠的就是一個個當地的小培訓班。在特殊年代，他們冒着風險堅守華文教育，只為守住文化之根，這份堅守與情義同樣動人。 藍鴻春

「他們始終不忘華夏兒女的身份，眷戀故土、堅守文化、赤誠待人。」藍鴻春直言，《給阿嬤的情書》是寫給所有海外僑胞、家國故土的一封情書，更是對華夏兒女精神血脈的深情禮讚。

近期，廣州華僑博物館推出「百年僑批光影同行——《給阿嬤的情書》電影道具專題展」，展出78件(套)電影道具與僑批文物，沉浸式還原僑批傳情、潮人下南洋的歲月往事。

展廳內，藍鴻春細緻解讀道具背後的僑鄉温情：復刻的泰國三輪車，盡顯舊時煙火；純手工打造的木單車，源自潮汕真實鄉土往事，成為影片中動人的情感紐帶；片中無米粿等潮汕美食，至今仍是泰國潮人社群的日常滋味。

對於方言電影的未來，藍鴻春充滿期許。他坦言，潮汕方言電影目前仍處於起步探索階段，但方言本身就是中華優秀傳統文化的重要載體。在當下傳統文化保護備受重視的時代背景下，電影成為傳承方言的優質媒介。「只要故事講得好，方言不僅不會成為傳播阻礙，反而能助力影片走向更遠的舞台。」

他表示，自己將繼續投身潮汕題材電影創作，努力推動方言特色電影走向市場化、大眾化。而方言電影的出海，也將成為僑批文化、潮汕文化全球傳播的重要助力，讓更多人通過光影感受僑鄉文化的魅力。

受訪者簡介：藍鴻春，電影導演，廣東潮陽人。2009年畢業於華南師大中文系，曾為鳳凰衛視工作6年，負責該台多部紀錄片編導、主編，時政評論節目製作人。他以拍攝‌潮汕方言電影‌聞名，聚焦家庭情感、鄉土文化與華僑歷史，代表作有潮汕方言電影《爸，我一定行的》《帶你去見我媽》《給阿嬤的情書》，紀錄片《四海潮味》等。

