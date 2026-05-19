內地電影《監獄來的媽媽》被質疑美化罪犯　姚晨曾發文宣傳後刪除

一部講述女子反抗家暴失手殺夫入獄的中國電影《監獄來的媽媽》，被質疑存在美化罪犯之嫌，片方稱受網絡輿情影響，檔期或將變動。



電影《監獄來的媽媽》海報。

綜合中國荔枝新聞、新浪電影和觀察者網報道，影片宣傳稱，《監獄來的媽媽》根據主演趙簫泓的真實人生經歷改編，講述趙簫泓婚後長期遭受家暴，一次衝突中反抗失手致丈夫離世，此後入獄服刑10年。趙簫泓憑藉這部電影，拿下聖塞巴斯蒂安電影節最佳主角銀貝殼獎。

不過，這部電影也引起一些網友質疑存在美化罪犯之嫌。此外，判決書顯示，趙簫泓因瑣事持刀殺夫，因故意傷害罪被判15年，剝奪政治權利五年，與電影宣傳不符。

趙簫泓憑藉這部電影，拿下聖塞巴斯蒂安電影節最佳主角銀貝殼獎。。

北京市京都律師事務所林斐然律師認為，根據《反不正當競爭法》，假如影片標註真實案件改編卻虛構家暴核心劇情，或構成引人誤解的虛假宣傳。「片方標註真實改編，即承諾劇情與生效判決基本一致，不能有過多的出入。」

林斐然補充，判決書顯示趙曉紅曾被剝奪政治權利5年，而被剝奪政治權利期間的人員通常不得參與影視製作演出、宣傳等活動，因此還需考量其出獄周期與拍攝周期是否重疊，違反被剝奪政治權利懲罰規定的相關問題。

一個名叫「宋清風的小窩」的微信公眾號，上星期六（5月16日）發佈舉報信，實名舉報四家公司聯合出品的《監獄來的媽媽》涉嫌勾結境外反華勢力，通過歪曲司法事實、洗白故意殺人罪犯、蓄意挑動國內性別對立、製造社會撕裂，向境外勢力遞交政治投名狀，嚴重危害中國意識形態安全和社會穩定。

這部電影原計劃5月30日登陸中國院線。片方星期一（5月18日）告訴荔枝新聞，因輿情發酵，正與上海電影局協商調整檔期，上映時間暫未確定。

此外，藝人姚晨上星期天在微博轉發與《監獄來的媽媽》有關的貼文，並配文說：「這是我看過最勇敢的『演出』。不是技巧，是生命本身。她從廢墟里站起來，把自己活成了一束光。」

內地知名演員姚晨曾發文為該片站台宣傳。（微博截圖）

姚晨之後刪除了相關微博，趙簫泓多平台賬號也被禁。姚晨工作室也在微博發文解釋：「此次轉發，原是出於對國產電影創作的關注。但對影片相關背景缺乏充分了解，對此我們審慎自省。」

工作室也說，關於網絡上有關姚晨參與該作品投資的相關說法，與實際情況不符。「姚晨女士始終尊重司法權威，尊重司法判決。」

內地知名演員姚晨曾發文為《監獄來的媽媽》宣傳。（微博截圖）

本文獲《聯合早報》授權刊載。

