亮相康城！深圳原創出品電影《給阿嬤的情書》國際圈粉

法國當地時間5月15日，深圳原創出品電影《給阿嬤的情書》在第79屆康城國際電影節市場單元完成放映，正式亮相國際頂級影視舞台。



（深視新聞）

有網友笑稱，「潮汕話的『橄欖』與普通話的『康城』發音一樣，太美妙了」。

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《給阿嬤的情書》康城市場放映驚豔海外發行商

此次康城之行，影片並非參與主競賽單元的獎項角逐，僅以市場放映的形式進行專業展映，但依然受到大量觀眾的熱捧，前來觀影的觀眾排起了長隊。

《給阿嬤的情書》是一部潮汕方言故事片，電影以僑批文化為情感紐帶，將家庭溫情、鄉土眷戀與家國大義自然融合，喚醒海內外華人共同記憶。

劇照。（《給阿嬤的情書》微博）

劇照。（《給阿嬤的情書》微博）

從鴉片戰爭之後一直到上世紀80年代，大量僑民通過僑批的方式往家鄉匯款，形成了獨屬於華人的文化現象。《給阿嬤的情書》書寫的正是這段跨越山海的往事，它蘊含著中國人刻在骨血裡的情義與風骨。

動人的故事令在場眾多發行商深受觸動，認為該片具備良好的市場潛力。

馬來西亞嘉通院線發行商Esther Hau表示，一直以來都沒有類似這樣的電影，讓人看了之後回想起以前的感受。值得推薦給老人家，年輕人也應該去看，了解在沒有發達科技的年代，人們是如何通訊、如何生活的。

「非常感人，我真的被觸動了。」泰國True Visions公司全球業務聯盟與發展部主任Susan表示，很多泰國華人都來自汕頭，如果有機會看到這部電影一定會非常喜歡。它也能讓泰國年輕人更好地了解汕頭文化，了解祖輩們是如何移民到泰國的。

這樣一部深深紮根於潮汕文化與「下南洋」歷史的影片固然在亞洲文化圈引發強烈共鳴，對於文化背景迥異的西方市場，它同樣具備穿透力。

英國Trinity CineAsia公司董事兼聯合創始人Cedric Behrel表示，這是一部很有原創性的電影，故事非常好而且觸動人心。「我覺得能看到這樣一段不為人知的歷史故事是很珍貴的。尤其在西方世界，幾乎沒有人真正了解這段歷史。」

法國發行商Boris Pugnet也表示，作為一個外國人能夠了解那個時代中國人的生活，了解他們為了家人遠渡重洋所做出的犧牲。「劇本很有趣，故事也充滿了驚喜，我相信這部電影能夠在世界各地引起觀眾的共鳴。」

票房口碑雙豐收 海內外期待高漲

5月16日，據貓眼專業版數據，深圳原創出品電影《給阿嬤的情書》上映17天 ，單日票房突破1億元（人民幣，下同），創下上映以來單日新高。截至5月17日發稿，電影《給阿嬤的情書》票房已突破4億，連續7天登頂日票房榜，預測最新總票房13.34億。

劇照。（《給阿嬤的情書》微博）

電影編劇、導演藍鴻春表示，影片是一封寫給所有海外僑胞，寫給家國故土的情書，更是對華夏兒女精神血脈的深情禮贊。

藍鴻春告訴記者，《給阿嬤的情書》電影上映後，收到了很多海外僑胞發來的反饋和呼籲，他們希望在國外也能看到這部電影。「我們也在快速推進中，正在與海外發行公司洽談，希望可以讓各個國家的海外僑胞以及全球觀眾觀看這部我們中國人『有情又有義』的電影」。

中華海外聯誼會副會長、美國美東華人社團聯合總會主席梁冠軍看完影片後深受觸動。他說：「有情有義，於我們而言從不是一句口號，而是刻在骨子裡的精神底色。這部電影非常成功，真實細膩地展現一代華僑華人赤誠的家國情懷。」

此次《給阿嬤的情書》亮相康城，不僅是影片邁向國際的重要一步，更是讓潮汕方言、僑鄉文化站在全球視野下，向世界展現中國鄉土故事的溫情力量，傳遞潮汕人堅毅、善良的精神內核。