寒暑假研學熱！在石窟裏上堂　敦煌旅行中探險學習成「必修課」？

2026年5月18日適逢國際博物館日，小學生到敦煌研究院蘭州敦煌藝術館參觀，在一尊佛像展品前開心觀摩。寒假時，研學學子在參觀文物展。



國潮興起，傳統文化不再老土，通過創新方式，活在日常裏。杭州寺廟遊、河南沉浸式演藝、雲南旅居、西安漢服旅拍……這些看似不同的熱點，正是深度融合旅遊，讓文化傳承煥新。「文化新旅途」系列文章，將帶大家逐一了解它們「變潮」的故事。

每逢寒暑假，不少家長為子女規劃假期，都會考慮研學旅行。現在國內研學遊路線五花八門，但只要提到文化研學，敦煌始終是繞不開的一站。為甚麼呢？敦煌研學都在學甚麼？究竟有甚麼好玩？

敦煌研學「探險」 在體驗中學習新知識

很多人可能會問，研學遊不也是跟團旅行嗎？有甚麼不同？不同於走馬觀花，「上車睡覺、下車拍照」，研學遊主打的是「帶着任務去探險」的深度沉浸。

2026年5月18日適逢國際博物館日，學生到敦煌研究院蘭州敦煌藝術館參觀，在一尊佛像展品前開心觀摩研究。

敦煌研學受學生歡迎。圖為2026年5月18日，適逢國際博物館日，敦煌研究院蘭州敦煌藝術館主題研學活動現場，學生們在參觀。（視覺中國/當代中國授權）

舉例說，如果去敦煌只是打卡，大概率就是跟着導遊小旗子進洞窟，聽一段泛泛的講解，影完九層樓就走人。

但在敦煌研學，一天行程就完全不同：上午先到莫高窟參觀，聽完導賞講解，有了對敦煌石窟藝術和絲路文明的基本認識；接着由研學導師帶入專題學習；下午是手作和互動課程，將知識轉化為具體成果。

這個過程中，學子化身為「考古學家」和「古代工匠」，帶着好奇心去探究：「為什麼千年的壁畫會變色」、「古人到底是用什麼黑科技製作顏料的」，然後親手揉泥、製作專屬的敦煌彩塑，執筆寫漢簡書法，從體驗中學習知識，真正做到寓教於樂。

2024年1月16日，甘肅酒泉，在敦煌國際會展中心，敦煌研究院專家為研學團隊學員講授敦煌文化知識。

敦煌研究院成立於1944年，是國際敦煌學研究的最大機構。圖為敦煌研究院專家為研學學子講解敦煌文化知識。（視覺中國/當代中國授權）

敦煌研學都在學甚麼？有甚麼好玩？

敦煌研學這些好玩的活動，其實都是在上堂。特色課程始終是敦煌研學的核心，這些課程具體有甚麼？都在學甚麼？

先從「莫高學堂」說起。這個是敦煌研究院2019年創辦研學品牌，至今推出了10多種特色課程。

以其中兩個課程為例。在「莫高夢·泥坯典藏」課堂上，你變身古代畫師，在專業導師的指導下，親手在特製的泥板上提筆描線、填色上色，創作獨特的「敦煌壁畫」微縮作品。

而「遇見敦煌色彩」這個課程，會帶你去山川中尋找色彩，親手研磨青金石、赭石等天然礦石，經歷分揀、水飛漂洗等繁瑣工序，製作古法礦物顏料。

完成課程後，小朋友會獲頒研學證書和專屬徽章，非常有紀念意義。

別以為研學只是中小學生的專屬，其實莫高學堂早就延伸出成人班，甚至針對不同群體的定制班，還先後進駐上海、深圳，透過講座、展覽、主題論壇等形式，讓敦煌研學更有料。

2023年2月23日，學員在敦煌研究院莫高學堂學習臨摹敦煌壁畫。

敦煌研究院的研學課程富有特色，其中「莫高學堂成人班」獲2024年世界研學旅遊大會優秀案例一等獎。圖為學員在學習臨摹敦煌壁畫。（新華社）

除了莫高學堂，敦煌已建成20多個市級研學基地，提供200多堂研學課程。當中有兩個基地，更是敦煌研學不容錯過的。

一個是莫高里工匠村。這裏由敦煌彩塑技藝傳承人杜永衛大師創辦，所以課程主打敦煌彩塑和壁畫臨摹。還有古法造紙與染纈課程，可以體驗傳統的造紙技藝，以及利用植物染料進行染布，製作敦煌色作品。

另一個是鳴沙書院。這個基地集展覽、遊覽、學習、研究於一體，課程多達20餘種。有趣的是，這裏採用組合式教學，學員可以像點菜一樣自由選課。

書畫研習以外，鳴沙書院的招牌課程，還有非遺民俗和生活美學。從五彩沙畫、敦煌樂舞到茶道體驗，再到親手製作西北美食，都讓研學充滿煙火氣。

2023年7月26日，甘肅酒泉，在敦煌市莫高里工匠村研學課堂，孩子們學習製作木胎泥塑。

在敦煌高里工匠村研學課堂上，小朋友們學習製作木胎泥塑。（視覺中國/當代中國授權）

敦煌研學為何更有深度？

敦煌研學之所以這麼好玩，豐富的文旅資源只是基礎，更關鍵是有強大的學術支撐，以及成熟的「知識轉化」能力。

而這背後是享譽國際的敦煌學，還有成立80多年的敦煌研究院，積累了大量文物保護、藝術研究與公共教育經驗，幫助當地持續將這些專業知識，轉化為更適合青少年理解和參與的研學課程。

最後值得一提是，敦煌研學標準化的管理。比起一些還在摸索的地方，敦煌早早就建立完善的行業規範，2026年更推出信用助力研學的新模式，對信譽良好的研學機構優先匹配資源，推動研學行業創新。

近年來，敦煌大力發展文化研學，組建了敦煌文化研學季聯盟，建成了莫高學堂、莫高里工匠村、鳴沙書院等研學基地，推出了壁畫臨摹、漢簡學堂等獨具敦煌特色的研學產品，讓遊客和學生在參觀的同時進一步體驗敦煌文化的無窮魅力。

近年來，敦煌大力發展文化研學，組建了敦煌文化研學季聯盟。圖為研學學子參觀文物展。（視覺中國/當代中國授權）

敦煌研學就像一堂必修課，讓學子用腳步丈量世界，用雙眼發現文明，在行走與體驗中讀懂中國。課室之外，歷史文化由書本走入眼前，文化認同在點滴體會中扎根，成為青少年成長中的底色。

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