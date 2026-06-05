有片｜給阿嬤的情書6.18攻港　翻唱APT獲Rosé點讚如姨現身香港

以潮汕華僑故事為主題、在內地狂攬超過15億票房的潮汕方言電影《給阿嬤的情書》（Dear You）將於6月18日同步登陸港澳地區、新加坡、馬來西亞及汶萊大銀幕。



因翻唱《APT》火遍全網的演員李德如如姨，狄功扮演者陳欽勤、以及扮演阿嬤女兒的趙童今日（6月5日）現身香港參加第五屆「香港潮州節」，希望香港觀眾能夠喜歡《給阿嬤的情書》。



《給阿嬤的情書》演員李德如（如姨扮演者）、陳欽勤（狄功扮演者）、趙童（淑柔大女兒扮演者）在香港參加潮州節。（香港01 葉志明 攝）

《給阿嬤的情書》演員李德如（如姨扮演者）、陳欽勤（狄功扮演者）、趙童（淑柔大女兒扮演者）在香港參加潮州節。（香港01 葉志明 攝）

狄功在電影中曾教在泰國的華裔孩童學習中文，角色扮演者陳欽勤也特意提及了這個情節，他認為這詮釋了電影中反復出現的「情義」二字，也是提醒孩子們不要忘本，「學中文的重要性不言而喻，這是我們的母語，是我們的根。」

陳欽勤稱，電影的走紅對潮汕人意義重大，讓全國乃至世界各地的人關注、了解潮汕文化。當被問及潮汕人堅持潮州話電影和廣府人堅持粵語電影有何共通之處時，他表示：「我覺得大同小異，內核都是重情重義。」

給阿嬤的情書6月18日啟動全球上映計劃。

影片劇照。（微博@給阿嬤的情書）

對於15億票房的成績，陳欽勤表示：「其實我們都很意外，沒有想過那麼好。知道這部片質量不錯，但沒想到成績這麼亮眼，要感謝大家的支持。」陳欽勤希望香港觀眾喜歡《給阿嬤的情書》，又指並不擔心在港的票房：「我覺得香港市民會喜歡這部影片，潮汕人與香港人本是一家親，不少先輩早年下南洋、到香港打拼。」

《給阿嬤的情書》演員李德如（如姨扮演者）、陳欽勤（狄功扮演者）、趙童（淑柔大女兒扮演者）在香港參加潮州節。（香港01 葉志明 攝）

如姨扮演者李德如在60歲開始自學英語，因翻唱《APT》火遍全網，甚至還獲得原唱朴彩英抖音點讚。她回憶起電影中扮演角色最有趣的片段，也是與潮汕話同英語的諧音帶來的笑料。據介紹，因為主創很喜歡周星馳，故而也會有致敬星爺無厘頭的喜劇風格。她表示，這部電影在香港上映之後，香港觀眾也一定會感觸到前輩下南洋的辛苦。

《給阿嬤的情書》演員李德如（如姨扮演者）、陳欽勤（狄功扮演者）、趙童（淑柔大女兒扮演者）在香港參加潮州節。（香港01 葉志明 攝）

如姨扮演者李德如曾因翻唱《APT》火遍全網，甚至還獲得原唱朴彩英抖音點讚。（截圖）

片中扮演淑柔大女兒趙童小朋友介紹，之前都是做群演，第一次有機會演出比較重要重要的角色。但暫時還不會決定要不要投身演藝圈，而是要專注學業。