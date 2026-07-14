「外賣詩人」王計兵憑《低處飛行》入圍魯迅文學獎　將全球發行

7月12日，中國作家網發布第九屆魯迅文學獎提名作品名單。名單顯示，「外賣詩人」王計兵的作品《低處飛行》入圍詩歌獎。此為王計兵的第三本詩集，首次出版於2024年2月，將於今年12月在美國出版，並面向全球發行。



「外賣詩人」王計兵。（澎湃新聞）

名單顯示，王計兵的作品《低處飛行》入圍詩歌獎。（「長安街知事」微信公眾號）

據《北京日報》旗下新媒體賬號「長安街知事」介紹，王計兵出生於1969年11月，初中輟學打工，並接觸文學創作。2019年，50歲的他註冊成為外賣騎手。

2025年8月，內地外賣平台淘寶閃購為騎手推出職業制服，並官宣王計兵、全國勞模張文強等8位騎手為代言人。

內地外賣平台淘寶閃購官宣王計兵為騎手代言人。（淘寶）

「外賣詩人」王計兵。（新華網）

王計兵常利用送外賣等餐的時間學習，他把詩歌寫在紙片和掌心，積累下近6000首作品，並出版了《手持人間一束光》《趕時間的人》《我笨拙地愛著這個世界》《低處飛行》4本詩集。憑藉《趕時間的人》，王計兵被讀者稱為「外賣詩人」。

《趕時間的人》節選。（「長安街知事」微信公眾號）

《低處飛行》是王計兵的第三本詩集，首次出版於2024年2月，將於今年12月在美國出版，並面向全球發行。在該詩集中，王計兵以一線配送者的視角，寫下等餐、等電梯、穿行街巷的日常。

王計兵展示最近在閱讀的書。（新華網）

據公開資料顯示，魯迅文學獎由中國作家協會主辦，是中國文學界的最高榮譽之一，每三年評選一次，自1995年以來，已舉辦八屆。