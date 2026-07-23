廣西東興僑批匯路3000公里「生命線」　何以挽救數百萬潮汕僑眷？

電影《給阿嬤的情書》全球上映，在海外屢創票房奇蹟。一封封「銀信合一」的家書，成為跨洋情感紐帶。僑批檔案作為「世界記憶遺產」，其情感內核跨越時空引發當代人共鳴。



抗戰時期，東南亞多國淪陷，海上僑批之路被切斷，「東興匯路」因而開通。東興僑批匯路當時在僑鄉社會維繫中扮演了怎樣的角色？有什麼樣的歷史意義和時代精神？中新社「東西問」近日就此專訪廣西民族大學民族學與社會學學院教授、廣西僑鄉文化研究中心主任鄭一省。



2025年12月1日，遊客在廣西東興僑批館參觀。（中國新聞網）

東興街頭中英越三語指路牌。（新華社）

現將訪談實錄摘要如下：

中新社記者：電影《給阿嬤的情書》聚焦廣東潮汕僑批，而東興匯路在抗戰時期曾是華南僑鄉與東南亞之間僑批的關鍵「生命線」。東興匯路是怎麼形成的？有何特點與歷史意義？

鄭一省：1938年廣州淪陷，1939年潮汕失守，1941年太平洋戰爭爆發，日軍封鎖中國東南沿海，傳統海上僑批通道徹底中斷，依靠僑匯生存的廣東潮汕百萬僑眷陷入糧絕、財斷、信斷的絕境。

在此背景下，一些僑批從業者發現，地處中越邊境的廣西東興市，是戰時中國西南地區唯一的開放口岸，其邊貿和跨境往來基礎良好，成為天然中轉點。1942年春，潮汕與東興的僑批業者以越南芒街為突破口、東興為樞紐，冒險開闢了經廣西、廣東內陸秘密轉送僑批至潮汕及閩南的新通道，成為解救華南僑鄉的「東興匯路」。

東興僑批館所在的巷子。（新華社）

東興匯路全程約3000公里，分境外和境內兩段。境外段通過河運和步行，從越南、柬埔寨、泰國到越南芒街，再到東興；境內段通過多線迂迴避敵的陸路和山路，分為兩條秘密通道：一條是廣西東興—欽州—廣東韶關—興寧—揭陽—汕頭；另一條是廣西東興—欽州—南寧—桂林—湖南郴州—粵東，最後分送至潮汕。

東興匯路以潮汕僑批業者為主力，聯合東興本地僑批館、越南芒街商號，串聯地下交通、郵政、金融網絡，無官方統籌卻高效運轉。僑批通過東興匯路全程需1至3個月送達，穿越戰區、匪區與封鎖線，遞送僑批的批客常冒生命危險。鼎盛時期，東興口岸僑批交接點達三四十家，月均數十萬封僑批流轉。

東興匯路雖僅存在3年半，卻挽救潮汕、閩南數百萬僑眷於饑荒與戰亂。它在戰亂中跨越國界、制度與意識形態，靠民間信任網絡維繫跨國聯繫，成為抗戰時期中外人文交流的特殊紐帶。

東興街巷中售賣的各類越南特色產品。（新華社）

中新社記者：在戰火中，東興匯路如何保障僑批分毫不差地送到僑眷手中？

鄭一省：東興匯路是抗戰烽火中用生命與誠信鋪就的跨國「生命線」，它在絕境中維繫僑鄉、支援抗戰，在中外之間傳遞親情與文化，既是僑批文化的歷史見證，也是華僑愛國愛鄉精神的不朽豐碑。

東興僑批館。（新華社）

在戰火中，東興匯路的各方力量以邊境口岸為中轉節點，專人分片負責，批客接力傳遞，每一環核驗登記，權責清晰，避免信件錢款遺失錯發。依託商號、僑批館固有信譽體系，收發均核對姓名、住址、金額信息，憑信物、單據交接，層層把關確保信息與錢款無誤。批客避開日軍封鎖線與戰亂區域，擇山野偏僻路途行進，同時依託邊境鄉土人脈掩護，規避劫掠查扣風險。從業者堅守從業準則，不以戰亂亂世侵吞財物，自覺守護託付之物，從本心層面保障僑批完整交付。

2025年12月1日，廣西東興僑批館展出的僑批。（中國新聞網）

中新社記者：抗戰時期，東興匯路不僅維繫著萬千僑眷的生計，更源源不斷地匯聚海外僑胞的捐款支援國內抗戰。它在全民族抗戰中發揮了怎樣的作用？

鄭一省：東興匯路開通後，大量僑匯經此輸送至廣東、廣西、福建等僑鄉，在物資匱乏、民生困頓的戰時環境下，僑批維繫了僑眷家庭溫飽，避免大批民眾流離失所，穩定了大後方基層社會秩序，築牢了抗戰的民生根基。

廣西東興，位於中越邊境的北崙河。（新華社）

全面抗戰後，海外華僑掀起大規模抗日募捐熱潮，現金、物資、善款成為國內抗戰重要補給。因海上航線遭日軍襲擾、公開匯款渠道受阻，僑批依託民間跨境流通網絡、邊境商貿脈絡，以隱蔽、靈活的方式承接海量愛國捐款、救國公債認購款、戰地救濟款。零散僑匯與大額救國款項借東興匯路匯聚國內，持續補充戰時財政、填補軍費缺口、支援前線軍需與難民救濟，成為戰時中國一條隱秘且穩定的海外資金「生命線」。

僑批兼具「匯款」與「通訊」雙重屬性。海外僑胞通過僑批傳遞世界各地抗戰動態、呼籲同胞團結救國；國內民眾也借僑批向海外反饋戰況，堅定僑胞援華信念。僑批從業者、僑商、批客形成民間聯絡網絡，間接傳遞跨境信息，助力邊境防禦與敵後聯絡。

連接東興口岸和越南芒街之間的中越友誼大橋。（新華社）

東興依託僑批流通帶動邊境貿易復蘇，糧油、藥品、布匹、醫療器械等緊缺戰略物資，伴隨僑匯鏈從越南等地轉入國內西南大後方。僑批業、僑商群體聯動起來，以商業流通服務抗戰補給，成為戰時物資轉運的重要輔助通道。

因此，東興僑批匯路是抗戰時期特殊歷史環境下誕生的民生線、資金線、聯絡線、精神線，發揮了官方體系難以替代的民間樞紐作用。海外中華兒女用實際行動詮釋「天涯遊子，心繫家國」的深厚擔當，也鑄就了僑胞與祖國生死相依、共御外侮的不朽歷史記憶。

2025年12月1日，廣西東興僑批館展示的送批工具。（中國新聞網）

中新社記者：您認為應當如何平衡遺產保護和文旅開發、讓東興匯路精神在當下繼續傳遞？東興匯路所承載的文化內核能為中國—東盟人文交流提供哪些精神養分？

鄭一省：平衡遺產保護和文旅開發，一是要堅守保護優先底線，劃定歷史遺址保護範圍，修繕復原僑批館、中轉驛站等遺存，嚴控商業改造破壞原貌，完整留存歷史空間風貌。二是適度開發利用，依託現存舊址打造實景展館、歷史步道，還原僑批轉運歷史場景，杜絕過度商業化、同質化開發。三是文旅融合兼顧內涵，將東興匯路歷史故事、僑批文書、從業者事跡融入遊覽體驗，讓遊覽兼具觀賞性與歷史教育意義。

東興市中越友誼公園內的中越人民革命烈士紀念碑。（新華社）

依託《給阿嬤的情書》影視作品影響力，推出短片、舞台劇、有聲家書等衍生作品，生動講述東興匯路亂世守諾故事。通過搭建線上數字僑批館、開設僑批文化研學課程、打造文創產品，以圖文、VR漫遊等形式，打破地域限制供大眾查閱了解。

2025年1月8日，遊客在東興國門景區步行街內選購榴蓮。（新華社）

東興匯路是中國與東南亞民間互通互助的歷史見證，世代相傳的信義精神，成為雙邊經貿往來、民間交往的信任基石，推動合作長久穩固。僑批融合中式鄉土文化與東南亞地域風情，推動雙邊民俗、語言、生活文化互鑒互通，豐富區域人文交流層次，助力構建睦鄰友好的雙邊關係。依託東興邊境僑批歷史底蘊，助力廣西發揮前沿區位優勢，推動雙邊文旅、經貿、民間往來深度融合，夯實構建中國—東盟命運共同體的人文根基。