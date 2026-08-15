廣西濱海古村　把藝術「種」進田埂

雪茄竹芋撐起「巨傘」、三角梅從金屬籠架上傾瀉而下、龍吐珠垂着串串「白珠」……走進廣西北海市海城區赤西村，最先映入眼帘的，不是田地，不是養殖場，而是由各種創意藝術裝置串起的浪漫景致。村道轉角、房前屋後、公共空地……也遍佈由不同植物組合而成的花圃。



這座村落，幾年前還是一個傳統農耕村落。隨着一群年輕藝術家的到來，赤西村的蝶變悄然開啟。



廣西北海市海城區赤西村的創意藝術裝置如夢似幻。（鍾雨雲 攝）

應當地邀請，清華大學美術學院結合村落紅土地貌與熱帶植被特色，進行駐村創作。創作團隊用抽象簡潔的金屬籠架當「畫布」，拿數百種亞熱帶植物當「顏料」，和村民一起在村里「畫」出數十件公共藝術作品。這項名為「花·海·潮」的赤西紅土藝術計劃，激活了赤西村的自然與人文資源，讓藝術、生態與鄉土生活相融。

除了由藝術家帶着村民一同「創造趣味」，後續落地的「赤土新聲」公共藝術創作營，還進一步引導村民主動創作。

石頭、廢棄亞克力板、剩餘的扎帶……這些昔日堆在牆角的廢料，在藝術家指導下被村民搬出來、焊起來、裝飾起來，變成一件件大型戶外藝術裝置。這些藝術作品，含有村民日常情感和本土記憶，讓赤西村走出一條「藝術+研學+農耕」的文旅融合新路。

創意藝術裝置將廣西北海市海城區赤西村裝扮得充滿亞熱帶風情。（鍾雨雲 攝）

非遺手作DIY 錨定本土文化感知深度

「大家將手裏的艾葉汁慢慢倒到裝麵粉的盆里，跟糯米粉攪拌，揉成表面光滑的麵團……」在荷塘邊的一座木屋裏，研學老師楊健慧講授本土特色艾葉糍粑製作方法。聽完講解，孩子們躍躍欲試，指尖沾着艾草的清香，動手揉出形態各異的糍粑坯。

赤西村打破傳統鄉村游「看風景拍照片」的單一模式，配套了扎染、陶藝、麵包窯等15個手工體驗場地，可容納1500名學生、遊客同時開展實踐。

在農家書屋翻一翻本地鄉土書籍，快速摸清這座古村的文化脈絡；移步非遺工坊沉浸式體驗傳統藍靛印染工藝，親手製作一條花紋獨一無二的古法扎染手帕；跟着工坊老師認識艾草、薄荷等中草藥的功效，親手稱量、研磨、縫製屬於自己的安神或驅蚊香囊；用海洋饋贈的貝殼拼貼出專屬創意畫作，體驗北海獨有的貝雕工藝，把南中國海的浪漫留作旅行紀念……

「書屋給了我很多靈感，參與實踐的時候感覺並不是單純完成作業，而是真的在創作藝術作品。」參加研學的學生陳亦涵說。

學生們在廣西北海市海城區赤西村研學基地展示親手製作的透明書籤。（赤西研學基地 供圖）

學生們在「赤西自然地理世界」了解國家二級保護動物「中華鱟」。（赤西研學基地 供圖）

農耕與科技雙體驗 解鎖獨屬鄉土野趣

走進赤西村的農事舊物展覽館，擺放整齊的老鋤頭、舊鐮刀等農具，講述着嶺南農耕文化的發展變遷。

依託生態農田，赤西村聘請村民作為農耕實踐導師，根據不同季節，教授插秧、採摘、種植等農事勞動。從了解當季農作物的生長周期、種植方法和農業知識，到認識不同農作物及農具，再到「汗滴禾下土」的勞作過程，「田間課堂」帶來的是對「一飯一粥」來之不易的實踐領悟。

「讀萬卷書，不如行萬里路。」近日到訪赤西村的研學團帶隊老師包日紅說，通過親身體驗田園勞動，孩子們的動手能力和團隊合作能力得到增強。

新近開放的「赤西自然地理世界」場館則成了科技愛好者的熱門打卡點。5D影院可沉浸式觀看地球46億年演變歷程，戴上VR眼鏡就能完成八大行星的「星際穿越」，還能親手組裝電動賽車、製作簡易電報機，在趣味實驗中解鎖科學知識。

此外，還有搭建昆蟲旅館、旱地冰壺競技、田園科學健步走、製作多肉微盆景等項目，覆蓋自然探索、科學創客、勞動實踐、康養休閒等多個領域。

據統計，2025年，赤西村累計接待遊客8.5萬人次，實現營收逾300萬元人民幣。

文章源自：中國新聞社

