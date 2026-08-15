廣西濱海古村 把藝術「種」進田埂
雪茄竹芋撐起「巨傘」、三角梅從金屬籠架上傾瀉而下、龍吐珠垂着串串「白珠」……走進廣西北海市海城區赤西村，最先映入眼帘的，不是田地，不是養殖場，而是由各種創意藝術裝置串起的浪漫景致。村道轉角、房前屋後、公共空地……也遍佈由不同植物組合而成的花圃。
這座村落，幾年前還是一個傳統農耕村落。隨着一群年輕藝術家的到來，赤西村的蝶變悄然開啟。
應當地邀請，清華大學美術學院結合村落紅土地貌與熱帶植被特色，進行駐村創作。創作團隊用抽象簡潔的金屬籠架當「畫布」，拿數百種亞熱帶植物當「顏料」，和村民一起在村里「畫」出數十件公共藝術作品。這項名為「花·海·潮」的赤西紅土藝術計劃，激活了赤西村的自然與人文資源，讓藝術、生態與鄉土生活相融。
除了由藝術家帶着村民一同「創造趣味」，後續落地的「赤土新聲」公共藝術創作營，還進一步引導村民主動創作。
石頭、廢棄亞克力板、剩餘的扎帶……這些昔日堆在牆角的廢料，在藝術家指導下被村民搬出來、焊起來、裝飾起來，變成一件件大型戶外藝術裝置。這些藝術作品，含有村民日常情感和本土記憶，讓赤西村走出一條「藝術+研學+農耕」的文旅融合新路。
非遺手作DIY 錨定本土文化感知深度
「大家將手裏的艾葉汁慢慢倒到裝麵粉的盆里，跟糯米粉攪拌，揉成表面光滑的麵團……」在荷塘邊的一座木屋裏，研學老師楊健慧講授本土特色艾葉糍粑製作方法。聽完講解，孩子們躍躍欲試，指尖沾着艾草的清香，動手揉出形態各異的糍粑坯。
赤西村打破傳統鄉村游「看風景拍照片」的單一模式，配套了扎染、陶藝、麵包窯等15個手工體驗場地，可容納1500名學生、遊客同時開展實踐。
在農家書屋翻一翻本地鄉土書籍，快速摸清這座古村的文化脈絡；移步非遺工坊沉浸式體驗傳統藍靛印染工藝，親手製作一條花紋獨一無二的古法扎染手帕；跟着工坊老師認識艾草、薄荷等中草藥的功效，親手稱量、研磨、縫製屬於自己的安神或驅蚊香囊；用海洋饋贈的貝殼拼貼出專屬創意畫作，體驗北海獨有的貝雕工藝，把南中國海的浪漫留作旅行紀念……
「書屋給了我很多靈感，參與實踐的時候感覺並不是單純完成作業，而是真的在創作藝術作品。」參加研學的學生陳亦涵說。
農耕與科技雙體驗 解鎖獨屬鄉土野趣
走進赤西村的農事舊物展覽館，擺放整齊的老鋤頭、舊鐮刀等農具，講述着嶺南農耕文化的發展變遷。
依託生態農田，赤西村聘請村民作為農耕實踐導師，根據不同季節，教授插秧、採摘、種植等農事勞動。從了解當季農作物的生長周期、種植方法和農業知識，到認識不同農作物及農具，再到「汗滴禾下土」的勞作過程，「田間課堂」帶來的是對「一飯一粥」來之不易的實踐領悟。
「讀萬卷書，不如行萬里路。」近日到訪赤西村的研學團帶隊老師包日紅說，通過親身體驗田園勞動，孩子們的動手能力和團隊合作能力得到增強。
新近開放的「赤西自然地理世界」場館則成了科技愛好者的熱門打卡點。5D影院可沉浸式觀看地球46億年演變歷程，戴上VR眼鏡就能完成八大行星的「星際穿越」，還能親手組裝電動賽車、製作簡易電報機，在趣味實驗中解鎖科學知識。
此外，還有搭建昆蟲旅館、旱地冰壺競技、田園科學健步走、製作多肉微盆景等項目，覆蓋自然探索、科學創客、勞動實踐、康養休閒等多個領域。
據統計，2025年，赤西村累計接待遊客8.5萬人次，實現營收逾300萬元人民幣。
文章源自：中國新聞社