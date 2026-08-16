「荷」氣生財　一朵荷花激活古城消費

「人這輩子一定要逛一次蘇州荷花市集，品味江南古城的極致浪漫。」不久前赴江蘇蘇州出差的浙江白領Judy，念念不忘與當地荷花市集的邂逅，「當時我邊逛邊拍邊同步給友人，很多人都心痒痒！」



「江南可採蓮」，荷花是江南地區典型的文化符號，賞荷逛市是姑蘇（蘇州古稱）民眾延續千年的風雅。自6月中旬開市並延續到8月底的蘇州荷花市集，成為當地民眾及遊客沉浸式體驗古城荷韻的人氣之地，也為當地商圈、文旅導入一波消費新流量，展現「荷花經濟」活力。



7月25日，蘇州荷花市集附近，一位穿着中式服裝的女子捧着一束鮮荷花行走在街巷。 （受訪者Judy供圖）

漢服配鮮荷 屬於江南的味道

一條老街上，帶着露珠的荷花粉粉嫩嫩，新鮮的蓮蓬青翠欲滴，現剝蓮子爽口清甜，被網民稱讚「仙氣和煙火氣兼具」。此處即為蘇州有名的荷花早市——白塔公園荷花市集，匯集着大大小小百餘個荷花攤位，主打新鮮平價。

周邊花農凌晨去荷塘採摘，乘坐免費接駁公交進城，清晨6時開市迎客，上午10時迎來人流高峰，中午基本售罄。據報道，有的花農帶着500多支荷花擺攤，不到半小時就被搶購一空。

「這裏的荷花特別新鮮，單瓣只要2元（人民幣，下同）、5元一支，重瓣10元一支，一整束下來幾十元不等。」Judy介紹，花農們會把顧客挑好的荷花、蓮蓬簡單做個造型，外層用天然荷葉或者塑料紙包裹，注入少許水，使花束能長時間保鮮。

另一個受追捧的古城新地標是桃花塢荷花市集，緊鄰唐寅故居，白牆黛瓦配上巨型荷花裝飾、荷花燈天幕，國風氛圍感拉滿。帶着妝造、身着旗袍或漢服的靚女俊男漫步市集，在荷花攤前駐足留影，自己也成為與市集相融一體的浪漫風景。

「他們像從詩畫中走出來，在街頭與你不期而遇。」Judy形容，那一襲漢服、一束鮮荷、低頭瞬間的溫柔，「正是屬於江南的味道」。

7月25日，蘇州荷花市集熱鬧非凡。（受訪者Judy供圖）

玩轉荷花IP 延展城市消費鏈條

荷花市集有多火？去過的人以「摩肩接踵」「人從眾」形容，並建議錯峰前往。蘇州市姑蘇區平江街道的一組數據顯示：白塔公園市集開業近20天時，就已累計接待遊客50萬人次，售出荷花65萬朵，帶動花農增收近300萬元。

年輕人在社交平台上的分享，成為荷花市集的免費廣告。他們曬出來的荷花市集古風照，顯得相當專業有格調。

Judy揭開了謎底：蘇州荷花市集與眾多專業攝影師合作，顧客剛買完荷花，就能以20元一張、100元6張甚至更低價享受專業旅拍服務，定格下「人面荷花相映紅」的瞬間，吸引人們為情緒價值買單。「蘇州這一招實在高明，不僅服務優化、快樂翻倍，還延展了消費鏈、提升了市集名氣。」 Judy對此大加讚嘆。

蘇州的荷花不僅可賞、可購、可旅拍，還可吃。手捧一束荷花去吃荷花宴，是不少遊客暑期蘇州游的保留節目。距知名景點拙政園不遠的一家非遺蘇幫菜飯店，推出標價398元的荷花宴套餐，包括「荷福雙拼」前菜、「魚戲荷田」招牌松鼠魚、「玉盞蓮心」甜品等。據網頁信息，在限量供應的情況下，半年內已售出1000多份。

「菜品精緻，用荷花花瓣、清新蓮子加以點綴裝飾，相映成趣。顧客邊品嘗美食邊欣賞蘇州評彈，相當有意境！」Judy認為荷花宴很有創意。還有網民分享稱，蘇州荷花宴是名副其實的「漂亮飯」，「偷得浮生半日閒」的感覺太治癒了。

一朵朵時令荷花，不僅串聯起蘇州的市集、街巷、園林、博物館等文旅消費場景，還帶動沿街餐飲、咖啡店、酒店、漢服妝造店、文創產品等業態的客流，成為一座城市的新興IP。一個以荷為媒的消費新空間應時而生，與荷花市集背景板上的「荷氣生財」相互輝映。

蘇州飯館推出的荷花宴。（受訪者Judy供圖）

鮮切花不愁賣 多地深耕「荷花經濟」

過去，蓮農只知道蓮蓬、蓮子能賣錢，現在發現，顧客更鍾情新鮮荷花。在體驗式消費、悅己消費興起的趨勢下，多地景區擴大荷花種植面積，以「蓮葉何田田」「誤入藕花深處」等賞荷深度游提振文旅消費流量；不少蓮子產地開發多元產業形態，鮮切荷花亦被列為蓮子種植業新的增長點。

湖北武漢的月湖風景區約有9萬平方米荷花，除了賞荷棧道，一處「躺平式」賞荷點成為今夏熱門打卡點。湖邊一字排開的8把躺椅，遊客爭相搶位，面朝一湖荷花，無比閒適愜意。

千畝荷塘，三百多種荷花，百來種睡蓮……在清雅的荷香里，山東章丘白雲湖的荷眾苑基地自8月6日起舉行為期兩周的遊園會，鮮切花市集、漢服巡遊會、七夕浪漫專場、月光下賞夜荷等活動，吸引諸多家庭前往。

素有「中國宣蓮之鄉」美譽的浙江武義，從單一賣干蓮子擴展至鮮切花、水果蓮、藕粉、荷葉茶等幾十種深加工產品。在十里荷花物種園，園主從國內外引進1000多個荷花品種，鮮切荷花單日最高銷量達1萬支。隨着農業技術的進步，當地一畝荷塘可開出上百朵並蒂蓮，還會出現「同心蓮」「三蒂蓮」等象徵好運連連（蓮蓮）的荷花，進入高端禮品行列，一枝可賣到1314元（寓意「一生一世」）的高價。

文章源自：中國新聞社

